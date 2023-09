INICIATIVA TEM POPULAÇÃO ESTUDANTIL COMO ALVO

Rotary Club associa-se a campanha de saúde mental

O Rotary Club de Macau e a Macau Speaker Association vão unir esforços para promover estratégias de prevenção e promoção da saúde mental junto de um dos grupos etários mais vulneráveis, a população em idade estudantil. Os rotários vão financiar seminários e acções de formação em escolas secundárias do território.

O movimento rotário internacional elegeu o apoio à saúde mental como um dos focos a abordar ao longo do ano. Em Macau, o apelo vai traduzir-se, a partir de Outubro, pelo financiamento de seminários e acções de formação nas escolas secundárias do território. «A questão da saúde mental foi proposta ao nível do movimento rotário internacional este ano. O presidente do Rotary International elegeu a saúde mental como um dos focos que devemos abordar ao longo deste ano. No Rotary Club of Macau temos tido sempre alguma atenção à saúde mental e temos, ao longo dos anos, sempre apoiado projectos de saúde mental ou trabalhado com instituições que tratam esta questão», explicou o presidente do Rotary Club de Macau, João Francisco Pinto, em declarações a’O CLARIM. «Tendo em conta este grande enfoque, decidimos apoiar financeiramente – e também ao nível da sua organização – um projecto desenvolvido pela Macau Speaker Association. O projecto tem duas componentes. Desde logo, uma componente de formação, que vai estar aberta a todas as escolas do Ensino Secundário em Macau e vai, no fundo, alertar os alunos dessas escolas para as questões de saúde mental, sensibilizá-los e dar-lhes pistas para perceberem se as pessoas à sua volta podem, ou não, apresentar problemas de saúde mental», acrescentou o dirigente.

Para além de uma natureza preventiva, as acções de formação financiadas pelo Rotary Club de Macau têm ainda um propósito mais pedagógico e mais imediato: preparar os alunos participantes para um concurso de eloquência promovido, no início de Dezembro, pela Macau Speaker Association. «O nosso propósito aqui não é formar especialistas, nem nada do que se pareça, mas chamar a atenção para os desafios do foro da saúde mental, através daquilo que, numa segunda fase, se transforma numa competição de eloquência. A Macau Speaker Association organiza concursos de eloquência e, nesse concurso, os alunos que participam nos seminários e acções de formação vão ter de falar de questões de saúde mental», referiu João Francisco Pinto. «O Rotary Club of Macau vai financiar as acções de formação que estes alunos do Ensino Secundário vão ter para poder participar no concurso, e para depois poderem falar eloquentemente sobre as questões de saúde mental», concluiu o dirigente, que adiantou ainda o montante total que Rotary Club vai investir na iniciativa: oitenta mil patacas.

M.C.