GELMac VOLTOU A ASSOCIAR-SE ÀS CELEBRAÇÕES DO 10 DE JUNHO

Escuteiro, um filho de Portugal e bom cidadão

Uma dezena e meia de membros do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) cumpriu no início da semana um ritual que é já uma tradição no território. O Agrupamento nº 341 do Corpo Nacional de Escutas voltou a associar-se às celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Os escuteiros católicos participaram na cerimónia do hastear da bandeira nas instalações do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e ajudaram a coordenar as operações na romagem à Gruta de Camões.

«Estiveram envolvidos nas comemorações quinze escuteiros. O facto do Dia de Portugal ter decorrido a um dia da semana e de vários escuteiros frequentarem outras escolas que não a Escola Portuguesa acabou por condicionar a participação de um maior número», explicou a’O CLARIMfonte do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau.

Para os responsáveis do GELMac, a participação nas celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas «é uma honra». O agrupamento tem sido parte activa nas comemorações desde 1997, o ano em que o escutismo católico foi reactivado no território. «Diz o Segundo Princípio do Escutismo que “o escuteiro é filho de Portugal e bom cidadão”. Se isto faz sentido em Portugal, muito mais faz em Macau, a milhares de quilómetros da nossa pátria. É uma honra para o GELMac participar nas comemorações do 10 de Junho e, dessa forma, servir Portugal», sublinhou a mesma fonte.

Marco Carvalho