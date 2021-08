FESTA DE SÃO TIAGO… EM FOTOGRAFIA– Uma fiel devota de São Tiago pára diante do Santo em oração. Por a imagem física ainda se encontrar – assim esperam o fiéis – na capela da Pousada de São Tiago, actualmente encerrada ao público, a paróquia de São Lourenço celebrou, no dia 25 de Julho, a festa litúrgica de “Santiago Maior”, com recurso a uma fotografia do Santo Apóstolo. Na ocasião, foi celebrada missa por D. Stephen Lee, bispo de Macau.

FOTO: Ivan Leong