FOTOLEGENDA

LONGE DE CASA, MAS PERTO DE DEUS – Um grupo de fiéis, na sua maioria de nacionalidade filipina, prossegue o caminho na fé, mesmo longe do seu país natal. No passado dia 22 de Maio, sob a égide do Centro Pastoral para os Trabalhadores Migrantes e orientados pelo padre José Mario Mandía, alguns membros da comunidade filipina em Macau confessaram-se pela primeira vez, com vista a receberem o Sacramento da Eucaristia. Outros houve que também se confessaram com o objectivo de se preparam para o Sacramento da Confirmação. O grupo na foto irá juntar-se a outros três grupos da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, no próximo dia 5 de Junho, na igreja de Santo Agostinho, onde se realizará a imposição dos referidos Sacramentos.