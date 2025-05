DIA DE ESPIRITUALIDADE E CONVÍVIO, EM KÁ-HÓ, A 24 DE MAIO

GELMac: escuteiros recebem primeiro lenço na Casa Ricci

O padre Daniel Ribeiro, SCJ, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa e capelão do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), vai celebrar, ao início da tarde deste Domingo, 11 de Maio, uma missa campal nas instalações da Casa Ricci, em Cheoc Van.

A celebração eucarística encerra um fim-de-semana em que dezoito elementos do GELMac – entre Lobitos, Exploradores e Pioneiros – vão realizar as suas promessas e receber o primeiro lenço (ou o da nova secção onde já estão inseridos).

A actividade inicia-se, amanhã, sábado, com a realização de jogos de lazer e uma vigília de oração. Ao contrário do que é habitual, os escuteiros não vão pernoitar no local. «Não vamos montar campo, nem pernoitar devido às condições meteorológicas. A actividade vai decorrer na mesma durante os dois dias, na Casa Ricci. No sábado vamos ter a nossa vigília de oração e no dia seguinte iremos ter então a cerimónia de promessa, com o padre Daniel a celebrar a Eucaristia. Nesse mesmo dia, vamos também comemorar o 28.º aniversário do GELMac. É uma dupla celebração», explicou Nélson António, chefe de agrupamento do GELMac, em declarações a’O CLARIM.

Já com os novos membros investidos, o Agrupamento irá voltar a mobilizar todos os seus efectivos no fim-de-semana de 25 de Maio, para duas iniciativas conduzidas em conjunto com as crianças e os jovens da Catequese da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Para sábado, 24 de Maio, está reservado um dia de convívio e espiritualidade em Ká-Hó. E no Domingo, os escuteiros católicos de Macau associam-se às celebrações do Dia de África, estando previsto participarem numa campanha de angariação de fundos para a missão que no Verão levará alguns jovens a Cabo Verde.

«Convidámos toda a comunidade do Carmo, nomeadamente as crianças e jovens que fazem parte da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, e em colaboração com o padre Eduardo, com o padre Daniel e com os catequistas da Paróquia, vamos efectuar um encontro para crianças e jovens, que terá lugar na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó. Durante todo o dia vamos estar em convívio, sendo que vários grupos irão debater vários temas. Vai ser um dia para convívio e aprofundamento da fé», adiantou Nélson António.

Por sua vez, no dia 25, a paróquia do Carmo vai comemorar o Dia de África. Para o efeito, vai ser celebrada Missa na igreja do Carmo, seguida de um momento de convívio na Fortaleza da Taipa, onde se encontra a sede da Associação de Escoteiros de Macau. No local haverá música e comida típica africana; a receita reverte para a missão de jovens a Cabo Verde.

No final do corrente mês, a 31 de Maio, o GELMac desloca-se a Hong Kong, a fim de participar nas Olimpíadas de Praia. Disputada por mais de uma centena de crianças e jovens, a competição tem lugar na Golden Beach, em Tuen Mun. Futebol, voleibol e frisbee são algumas das modalidades em disputa. «Trata-se de um grande convívio, que será feito em parceria com a Associação de Escuteiros de Hong Kong; vão estar cerca de sessenta escuteiros de Hong Kong e outros tantos de Macau. Ou seja, vamos ter mais de uma centena de escuteiros a participar num convívio desportivo e a competir em quatro modalidades», concluiu o dirigente.

M.C.