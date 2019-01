Vítor Sereno e Paula Pimenta também foram distinguidos.

Medalha de Mérito reconhece contributo da Igreja, defende D. Stephen Lee.

«A Igreja sempre trabalhou em prol dos mais necessitados e esta distinção é um reconhecimento do trabalho que a Igreja tem vindo a desenvolver». Foi deste modo, colocando em destaque a acção social da Igreja, que D. Stephen Lee comentou a honraria que lhe foi atribuída pelo Governo de Macau, menos de uma hora depois de ter recebido das mãos do Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, a Medalha de Mérito Altruístico da Região Administrativa Especial de Macau.

O bispo de Macau foi uma das 46 personalidades e instituições agraciadas pelo Governo na tarde de quarta-feira e não escondeu a satisfação por ver reconhecido o trabalho pastoral e apostólico desenvolvido pela Igreja Católica no território. «Esta distinção tem um grande significado para a Diocese, porque necessitamos de unidade para trabalhar em prol do povo de Deus», defendeu D. Stephen Lee. «Esta medalha é um sinal de que o Governo, a Igreja e as demais instituições estão disponíveis para trabalhar em conjunto em prol da paz e da harmonia. É também um reconhecimento pelo contributo que a Diocese tem dado para a sociedade de Macau», sublinhou ainda o prelado.

Em declarações à Imprensa logo após a cerimónia de imposição das medalhas, D. Stephen Lee abordou ainda o processo de aproximação entre Pequim e a Santa Sé. O responsável manifestou a disponibilidade da Igreja Católica em Macau poder dar o seu contributo para a normalização das relações entre o Vaticano e a República Popular da China. «O papel de Macau poderá passar por colaborar no que quer que seja necessário. Ainda não sabemos muito bem como. Vamos rezar juntos e tentaremos ajudar no que for necessário», acentuou.

A inesperada morte de D. Michael Yeung, bispo de Hong Kong, no final da semana passada, deixou vaga a cadeira episcopal na vizinha Região Administrativa Especial e o jornal South China Morning Postescreveu que D. Stephen Lee é visto como um dos principais candidatos ao lugar. O bispo de Macau diz-se pronto para responder à vontade de Deus, qualquer que ela seja: «Não importa quem quer que seja o escolhido. Temos fé. Acreditamos que a vontade divina se materializa através da nomeação do Santo Padre. Vamos esperar e ver quais são as indicações que nos chegam do Vaticano e do Papa Francisco».

Entre os distinguidos pelo Governo estiveram ainda a médica Paula Pimenta, a quem foi atribuída a Medalha de Mérito Profissional, e o antigo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno. O diplomata fez questão de dedicar a distinção à comunidade com a qual e para a qual trabalhou ao longo dos últimos cinco anos. «Este é um reconhecimento, em primeiro lugar à comunidade portuguesa, à comunidade que esteve comigo ao longo dos últimos cinco anos e meio, a todos os portugueses que diariamente trabalham e vivem em Macau», afirmou o actual embaixador de Portugal no Senegal.

Já Paula Pimenta entende que o galardão que lhe foi atribuído não é mais do que um gesto com o qual o Governo reconhece o contributo dado pelos médicos portugueses para o desenvolvimento do sector da saúde no território. «Eu vejo isto sobretudo como um reconhecimento pelo contributo e pela importância que a medicina portuguesa teve em Macau e continua a ter, pelos colegas que já cá trabalharam, pelos que continuam a trabalhar e pelos que esperamos que venham a dar o seu contributo a Macau», disse a chefe de serviço do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Marco Carvalho