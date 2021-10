RELIGIOSA DOMINICANA FALECEU A 10 DE SETEMBRO

Norma da Rosa, discrição e força ao serviço de Deus

Antiga secretária de D. Arquimínio da Costa e de D. Domingos Lam, a dominicana Norma Maria da Rosa faleceu há cerca de um mês.

Uma presença delicada e discreta, mas fundamental no processo de transição pelo qual a Igreja em Macau enveredou nos anos que antecederam o regresso do território à soberania chinesa. É assim que o padre Luís Sequeira recorda a Irmã Norma Maria da Rosa, antiga secretária dos bispos D. Arquimínio da Costa e D. Domingos Lam.

Nascida em Macau, em 1938, a religiosa da Ordem das Missionárias Dominicanas do Rosário faleceu a 10 de Setembro e foi recentemente alvo de uma homenagem da Cúria Diocesana “pelo seu longo e fiel serviço à Diocese”. O papel que desempenhou junto do último bispo português de Macau e, posteriormente, do primeiro bispo chinês da mais antiga diocese da Ásia Oriental valeu-lhe a admiração e o respeito de aqueles que com ela privava, e o padre Luís Sequeira não é excepção. O antigo Superior da Companhia de Jesus em Macau lembra a discrição, mas também o grande sentido de responsabilidade com que a Irmã Norma Maria da Rosa cumpria as funções de que estava incumbida. «Eu diria que na sua simplicidade e humildade de actuação, foi uma pessoa que, talvez se possa dizer, contribuiu para um certo equilíbrio na transição do bispo Arquimínio para o bispo Lam. Apesar dessa simplicidade, a Irmã Norma era uma pessoa muito estável, ao mesmo tempo», refere o padre Luís Sequeira. «Era simples, sempre com um sorriso muito delicado e modesto, mas transmitia uma certa segurança no âmbito da Câmara Eclesiástica. Num tempo de transição de um bispo português para um bispo chinês, ela foi um garante de equilíbrio na Câmara Eclesiástica; não houve sobressaltos. Este é um aspecto que me parece muito correcto e muito exacto», acrescenta o sacerdote.

O trabalho – sempre discreto, mas inegavelmente influente da Irmã Norma Maria da Rosa – não se ficou pelos bastidores da Cúria Diocesana. Para além de cumprir funções administrativas como secretária dos referidos prelados, a religiosa dominicana também se distinguiu ao serviço da Escola da Sagrada Família e da Creche Diocesana Helen Liang, onde deu acompanhamento a centenas de crianças em situação de risco. «A Irmã Norma foi superiora da comunidade das dominicanas e esteve muito ligada durante muitos anos ao trabalho, desenvolvido por aquela comunidade, de receber crianças em situações difíceis, oriundas de famílias difíceis. Esta é outra expressão do trabalho que ela desenvolveu, numa comunidade dedicada a crianças, maioritariamente de tenra idade, que tinham acolhimento com as Irmãs», acentua o padre Luís Sequeira. «Esta é uma dimensão diferente do seu trabalho, mas é uma dimensão que é de igual modo importante com crianças que necessitavam de acompanhamento. As famílias disfuncionais, como hoje as chamamos, já na altura eram uma realidade e ela foi das primeiras pessoas a ter essa percepção», conclui o jesuíta.

M.C.