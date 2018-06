Internet e Redes Sociais

Papa pede respeito pelos outros

O Papa dedicou à Internet e às redes sociais a sua intenção de oração do mês de Junho, pedindo que estes espaços virtuais sejam marcados por relações de respeito e amizade.

«Que a Internet não seja um lugar de alienação. Que seja um lugar concreto, um espaço rico em humanidade. Peçamos juntos para que as redes sociais não anulem a própria personalidade, mas que favoreçam a solidariedade e o respeito pelo outro na sua diferença», refere Francisco, num vídeo divulgado pela Rede Mundial de Oração do Papa.

O “Vídeo do Papa” pode ser visto no YouTube e nas redes sociais deste projecto, promovido pelos jesuítas.

«A Internet é um dom de Deus e também uma grande responsabilidade. A comunicação, os seus lugares, os seus instrumentos trouxeram consigo uma ampliação dos horizontes, um crescimento, para tantas pessoas. Aproveitemos as possibilidades de encontro e de solidariedade que as redes sociais oferecem», defende o Papa.

O director internacional da Rede Mundial de Oração do Papa e do Movimento Eucarístico Juvenil assinala, em comunicado enviado à Agência ECCLESIA, que “quase sem dar conta convivemos com as redes sociais, mas muitas vezes, em vez de funcionarem como um instrumento de verdadeira comunicação e comunhão, revelam-se um meio de discórdia e desinformação”.

Para contrariar esta tendência, o padre Frédèric Fornos sugere que se faça das redes sociais “lugares de humanização, de abertura ao outro, à sua cultura, à sua tradição religiosa e espiritual, à sua diferença; lugares de diálogo ao serviço de uma cidadania responsável”.

As intenções de oração são confiadas mensalmente à Rede Mundial de Oração do Papa, que congrega cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo.

O “Vídeo do Papa”, que conta com o apoio da Rede Mundial de Oração do Papa – Portugal, é produzido pela La Machi – Comunicação para Boas Causas, com o apoio da Companhia de Jesus, IndigoMusic, GettyImagesLatam, Doppler Email Marketing e a colaboração da Vatican Media.

Desde o seu lançamento, em Janeiro de 2016, já teve mais de 24 milhões de visualizações nos seus canais próprios.

O Secretariado Nacional do Apostolado da Oração é a obra da Província Portuguesa da Companhia de Jesus responsável por dinamizar a Rede Mundial de Oração do Papa – Apostolado da Oração em Portugal.

In ECCLESIA