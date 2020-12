COMPREENDAMO-LO PARA O CELEBRAR

O Nascimento de Jesus

Voltamos a viver aquela época mágica do ano. Adoremos o Menino.

Não se sabe qual a data exacta em que Jesus nasceu, mas sabe-se que nasceu à Virgem Maria um Menino que viria salvar o mundo, como o anjo anunciou a Maria. Sabe-se que era Filho de Deus Pai e que seria concebido pela graça do Espírito Santo.

A decisão de marcar a data em 25 de Dezembro foi tomada pela Igreja no Século IV, sob a influência do imperador romano Constantino, que governou entre 306 e 337, pois nesta data era celebrada uma grande festa em Roma.

Se formos ler a Carta aos Romanos de São Paulo, cujos escritos são os mais antigos do Novo Testamento – escreveu quinze anos antes de São João –, ele anota sobre o nascimento de Jesus:

Nasceu da descendência de David segundo a carne, constituído Filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo, santificado pela ressurreição de entre os mortos (1, 3).

Maria representa um ideal importante na vida católica. Ela deve ser o nosso modelo. Não existe nenhuma situação de bondade, humildade e comunhão que não esteja presente na união entre a alma de Jesus e a de sua Mãe. Ela aceitou toda a dor que acompanhou o nascimento, a vida e a morte de Jesus pela salvação dos homens; e a vida e morte de Jesus não foram fáceis de aceitar por uma mãe. Foi um acto de obediência amorosa desde a primeira hora.

E os Reis Magos, porque aparecem no Presépio, eles que vêm de fora e estão fora do contexto das figuras do Presépio? Os Reis Magos são mencionados no Evangelho de São Mateus, e quase todos os historiadores os entendem como tendo uma função muito importante na tradição cristã: eles são os reis pagãos que reconhecem o Menino como descendente da linhagem de David, como Rei e como Deus.

Também nós somos chamados a reflectir sobre este Menino, que é Deus e Homem. Somos chamados a abrir o coração ao Senhor, apagando todas as expectativas e imposições do mundo. Este ano em que estamos sujeitos a uma contingência que limita as nossas actividades exteriores é uma boa oportunidade para nos voltarmos para a vida interior, acompanhando o nascimento de Jesus no nosso coração.

Vivamos o Natal adorando o Menino, que veio para nos salvar!

Ana Figueiredo