Bengala e o Reino do Dragão – 2

O porto pequeno de Satgaon

Tomé Pires e Duarte Barbosa são os primeiros a dar-nos notícias dos reinos de Bengala povoados por “gente de peleja e de trato”, ou seja, guerreiros e mercadores, chamando desde logo a atenção para riquezas como o algodão, o açúcar, o gengibre e os “panos pintados e finos”. Foi apenas uma questão de tempo até que os portugueses começassem a chegar, aportando ao principal porto fluvial (com o nome de Bengala), e percorrendo depois o leito do rio a jusante ao longo de dois dias até chegar ao porto de Satgaon, que passaria a ser designado como “Porto Pequeno”, para diferenciá-lo de Chatigão, também conhecido como Porto Grande de Bengala, e onde os portugueses se encontravam instalados pelo menos desde 1518.

Há notícia de aí ter chegado, em 1533, Afonso de Melo, capitaneando uma frota de cinco navios e uma centena de homens com presentes para o sultão local que, pelos vistos, não terá apreciado o gesto pois colocou a ferros os visitantes, o que motivaria o envio, por teimosia do vice-rei em Goa, de nova frota portuguesa, capitaneada por Diogo Rebelo, que teria sucesso e logrou abrir o porto de Satgaon ao comércio português. Assim, em 1535 os portugueses viam a sua presença solidificada naquelas paragens, embora com altos e baixos e nem sempre conseguindo manter a sua permanência. Seria a natureza a impor as suas regras, com a sedimentação do leito do rio que acabaria de vez com aquele ancestral porto. Como opção, os portugueses estabelecer-se-iam uns cinco quilómetros para sul, e em Bandel (do Árabe Bandar) – a quarenta e dois quilómetros da actual Calcutá – viriam, em 1537, a estabelecer feitoria.

Ambos os portos eram desde há muito bastante frequentados por árabes, persas, abexins e hindus, que ali comerciavam vasta panóplia de produtos, entre os quais o arroz tão necessário a Malaca. Foi, aliás, para suprir essa falta que Afonso de Albuquerque, seguindo uma estratégia concertada, e visando os quatro pontos-cardeais, enviou os seus emissários.

Duarte Barbosa chama atenção para uma nada recomendável actividade, pelos vistos predilecta naquelas paragens, e que era a compra (ou roubo) de jovens rapazes que “depois de castrados e educados” vendiam-se como guardiões das fazendas e das mulheres dos senhores, bem resguardados nos serralhos, e destinados ainda “para outras vilezas”. Datada de 1518, uma carta redigida em Cochim por um tal João de Lima, chamando atenção para a barateza dos produtos locais, comprova que já nessa altura os portugueses por lá mercadejavam.

Em 1579, o mercador Pedro Tavares consegue em Agra, onde estava sedeada a corte do imperador mogol Acbar, autorização para uma concessão comercial – firman – e assim se erguia uma cidade que foi buscar o nome ao rio que a banha, o Hooghly, ficando a ser conhecida entre os portugueses como Hugli ou Uglim. Nessa mesma data há notícia da existência nesse local de um porto, bem como um forte, sendo esse considerado o momento fundador dessa cidade que esteve na génese da gigantesca urbe que é hoje Calcutá.

Os casados (assim se denominavam estes portugueses) eram autónomos do poder em Goa, embora devessem obediência, em teoria, ao capitão-geral do Ceilão, e eram eles que nomeavam os capitães da cidade. Em 1598, os católicos em Hugli totalizavam cerca de cinco mil, entre nativos e mestiços. Os portugueses tinham deste modo o exclusivo do comércio para a Europa de todos produtos que os povos das mais diversas proveniências faziam chegar a Bengala.

A região encontrava-se sob domínio de muçulmanos locais que governavam em nome do nababo que tinha a sua corte na cidade de Rajmahal, na margem oeste do Ganges. Uma quarentena de quilómetros mais a sul, na margem leste desse mesmo rio, erguia-se a cidade de Gaur (ou Gour) visitada alguns anos antes por António de Brito e Diogo Pereira, que partiram de Chatigão em Outubro de 1521.

Gaur, importante cidade do antigo império medieval hindu de Sena, era na época o expoente máximo da civilização bengali. Brito e Pereira ficaram atónitos com a extensão do local, muito fértil e abundante em produtos agrícolas, tendo comparado as ruas e travessas com as nossas, pois eram feitas de tijolo “ao modo da Rua Nova de Lisboa”. Quem visita o local, onde só restam ruínas da gloriosa época de outrora, dificilmente tem ideia da dimensão dessa cidade onde era tal a afluência de gente que “os senhores encarregavam homens de lhe abrir o caminho à custa de pancadas com canas, porque de outro modo os seus cavalos espezinhariam muitos”.

Joaquim Magalhães de Castro