Angola e Santa Sé mais próximas.

O representante diplomático da Santa Sé em Luanda reuniu-se, na passada quarta-feira, com o ministro angolano das Relações Exteriores, para um debate sobre as condições para a assinatura do “acordo-quadro” de cooperação bilateral, adiantou a Rádio Ecclesia.

Segundo a emissora católica angolana, o núncio apostólico, D. Peter Rajic, e Manuel Augusto manifestaram acordo sobre uma “boa base” do texto.

O Presidente de Angola, João Lourenço, confirmou esta segunda-feira, em conferência de Imprensa, que estão a decorrer «negociações entre o Governo angolano e o Estado do Vaticano».

«No essencial, existe entendimento. Haverá uma ou outra coisa em que ainda não se chegou a acordo. Vamos continuar a trabalhar para que esses pequenos impedimentos sejam ultrapassados», referiu o chefe de Estado.

O acordo bilateral deve abranger áreas como a educação, ensino ou saúde.

D. Peter Rajic sublinhou ainda a necessidade de «investimentos e passos legais para a extensão» do sinal da Rádio Ecclesia no país lusófono.

Nigéria

O portal de notícias do Vaticano informou, na última terça-feira, que seis pessoas sequestradas em Novembro de 2017 na Nigéria, incluindo três religiosas, foram libertadas numa acção da polícia local.

A notícia foi confirmada pela superiora do convento do Coração Eucarístico de Cristo, a irmã Agatha Osarekhoe.

As três religiosas tinham sido sequestradas do convento em Iguoriakhi, na região de Ovia, sudeste da Nigéria.

No último dia 17 de Dezembro, o Papa Francisco tinha apelado no Vaticano à libertação das seis pessoas raptadas, unindo-se ao pedido dos bispos católicos do País.

«Rezo com insistência por elas e por todas as outras pessoas que se encontram nesta dolorosa condição», disse então.

Em Outubro foi libertado na Nigéria o padre italiano Maurizio Pallù, que tinha sido sequestrado; um mês antes, fora raptado e assassinado o padre Ciriaco Onunkwo, no sul do país africano.

In ECCLESIA