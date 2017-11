Sheldon social.

A operadora de jogo Sands China realizou, na passada segunda-feira, a “Celebração do 10º Aniversário do Venetian Macau” com um espectáculo de entretenimento e pirotecnia, sincronizados com uma demonstração de mapeamento 3D na área da lagoa daquele resort integrado.

Com a visão de Sheldon Adelson a empresa implementou com sucesso o seu negócio em Macau, não apenas dirigido para os casinos, como também para o entretenimento e lazer. A responsabilidade social na comunidade local e a nível internacional é outra importante cartada que a Sands China tem jogado nos últimos dez anos.

«A responsabilidade social corporativa tem sido um foco da nossa empresa desde o início. Acreditamos na importância de operar harmoniosamente na comunidade, o que se manifestou de diversas formas ao longo dos últimos dez anos – desde voluntariado, doações de caridade e operações ambientalmente sustentáveis, até compras com fornecedores locais de PME, e o fomento e desenvolvimento dos membros da nossa equipa e dos talentos locais de Macau», disse o presidente da Sands China, Wilfred Wong, numa declaração enviada a’O CLARIM.

“Estojo de Higiene Global com ‘Limpar o Mundo’”, “Programa de Apoio a Pequenos, Médios e Micro Fornecedores Locais”, “Programa de Formação da Equipa de Jogo Responsável”, “Limpeza Anual de Primavera com Idosos de Macau”, “Hora Mundial e Semana Interna do Clima” têm sido algumas das iniciativas realizadas pela operadora no âmbito da responsabilidade social.

O presidente e director-executivo da Las Vegas Sands e Sands China, Sheldon Adelson, ficou impedido de participar na cerimónia do décimo aniversário, em virtude de uma queda que havia sofrido dois dias antes, aquando da sua chegada a Macau de barco.

«Estas instalações têm um lugar muito especial no meu coração. Foi a minha esposa Miriam quem primeiro teve a inspiração de recriar Veneza em Las Vegas, [razão pela qual] abrir o Venetian Macau em 2007 marcou o início da minha visão para a Faixa do Cotai», referiu o magnata, numa nota enviada à Imprensa.

«Nada é mais gratificante para um empreendedor do que ver uma visão tornada realidade. Para mim, o Venetian Macau representa exactamente isso – primeiro uma visão, em seguida uma realidade. Estou extremamente grato a todas as pessoas que ajudaram a tornar a esta visão em realidade e sinto-me tocado pela dedicação e apoio que ainda recebemos dez anos depois», frisou ainda.

Na cerimónia de segunda-feira, para além de Wilfred Wong, estiveram presentes Edmund Ho, vice-presidente da Conferência Consultiva do Povo Chinês, Yao Jian, director-adjunto do Gabinete de Ligação do Governo Central da RPC na RAEM, Wang Dong, comissário-adjunto do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM, e Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, entre outros.

