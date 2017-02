Vong Hin Fai antecipa legislativas

Habitação no topo dos “slogans”.

O deputado nomeado Vong Hin Fai disse a’O CLARIM que a habitação e os transportes públicos vão dominar as plataformas eleitorais dos candidatos, pelo sufrágio directo, às legislativas do corrente ano.

No seu entender, a habitação vai destacar-se entre todos os “slogans” de apelo ao voto, pois é o sector que mais afecta a vida da população, acrescentando ser sua convicção que o acto eleitoral irá decorrer dentro da normalidade.

Na mesma linha de ideias, sustentou que a RAEM é muito diferente de Hong Kong, razão pela qual não vão aparecer candidaturas semelhantes à dos denominados “localistas” da ex-colónia britânica: «A meu ver, isso não irá acontecer».

Vong Hin Fai referiu ainda que não sabe se vai continuar a ser deputado nomeado na Assembleia Legislativa, dado que a decisão recai no Chefe do Executivo. E quanto à possibilidade do colega de bancada, Gabriel Tong, não voltar a repetir o mandato, foi lacónico: «Quanto a isso nada sei. Não tenho legitimidade para decidir».

P.D.O.