Teatro Areia Preta na Praça do Mercado Iao Hon

Na “Luz da Lua”

O Teatro Areia Preta, coordenado pelos directores artísticos da MAS Productions, Maíra Belati e Antonio Martinez Meca, actua hoje, amanhã e Domingo, pelas 18 horas e 30, na Praça do Mercado Iao Hon, por ocasião do 28º Festival de Artes de Macau.

Em cena vai estar a peça “Luz da Lua”, uma actuação de rua que combina o teatro físico com acrobacias em sedas aéreas e palafitas. «A história de fundo é sobre a viagem das nossas vidas, como neste planeta as pessoas estão numa constante viagem até lugar nenhum, as consequências e os sentimentos que esta viagem traz», refere a nota de Imprensa enviada a’O CLARIM.

«O grupo teatral também pretende repercutir a actual situação da migração na Síria e as terríveis condições que os refugiados enfrentam ao sair das zonas de guerra», salienta o comunicado, acrescentando que «a “Luz da Lua” quer transmitir as emoções do povo, repercutir a real situação do nosso mundo através de uma catarse da nossa cruel realidade para a esperança de uma vida melhor no céu».

O Teatro Areia Preta é um grupo cénico local sem fins lucrativos, criado em 2010 como filial da Associação Clube dos Amigos do Riquexó.

P.D.O.