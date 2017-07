São Roque celebrado a 9 de Julho

Devoção e protecção.

A paróquia de São Lázaro vai celebrar a Festa de São Roque no dia 9 de Julho, com missa solene e procissão em devoção do santo padroeiro contra a peste.

A devoção a São Roque começou há mais de um século, quando o território foi atingido pela peste negra, causando um grande número de mortes. «Macau teve uma praga em 1889. Por isso, os fiéis do Bairro de São Lázaro iniciaram esta devoção a São Roque, incluindo a novena e a procissão no segundo Domingo de Julho», disse a’O CLARIM o pároco de São Lázaro, padre João Evangelista Lau, acrescentando que «a praga desapareceu milagrosamente» após as duas celebrações religiosas, as quais se tornaram num símbolo do bairro.

A devoção, entretanto esquecida, voltou com o surto da Síndrome Respiratória Aguda Severa, que assolou a Região a partir de 2003, tendo muitos crentes invocado o santo para proteger as pessoas da pandemia que fustigava Macau.

A novena, que termina amanhã, realiza-se depois da missa diária das 19 horas e 30, na igreja de São Lázaro. Após a missa solene marcada para as 9 horas e 30 do dia 9, a ser presidida por D. Stephen Lee, bispo de Macau, terá início a procissão de São Roque, que irá percorrer as ruas da paróquia de São Lázaro.

