Biblioteca da USJ mais enriquecida

A obra “Portugal Católico – A Beleza na Diversidade” foi oferecida à biblioteca da Universidade de São José (USJ), no passado dia 16 de Novembro, por José Seabra Pereira, um dos coordenadores da publicação que reúne 204 textos-síntese de 190 autores e que aposta na componente imagética com fotografias e gravuras que representam todas as dioceses do País.

O lançamento do livro realizou-se na passada terça-feira, na Aula Magna da Universidade de Lisboa, tendo contado com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e do cardeal-patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente. Uma edição especial foi oferecida ao Papa Francisco durante a audiência realizada em Roma a 20 de Setembro.

«É muito mais uma obra virada para o futuro porque nos compromete e nos faz repensar em tudo o que fomos capazes de fazer até agora e não fomos capazes de fazer melhor», disse Eugénia Magalhães, da equipa coordenadora da publicação, em declarações à ECCLESIA.

Sublinhando que os católicos portugueses são pessoas «inconformadas» e que estão à procura de respostas, referiu nesse sentido que esta obra «reflecte muito» sobre o que está por fazer. Para ela, «ajuda a repensar a Igreja no próximo século», ao mesmo tempo que a considera «crucial» para quem quer «olhar para dentro e fora da Igreja».

No acto da oferta realizada no novo campus da USJ também estiveram presentes o reitor daquela universidade, padre Peter Stilwell, a vice-reitora Maria Antónia Espadinha e o director da biblioteca Francisco Peixoto.

P.D.O.