Página Electrónica da Diocese de Macau

Versão trilingue já disponível

A diocese de Macau renovou a sua página electrónica (www.catholic.org.mo), estando disponível desde o dia 22 de Maio, nas versões em Chinês, Português e Inglês. Anteriormente, apenas funcionava na versão chinesa.

Os internautas poderão aceder a conteúdos diversificados, tais como a “História” da Diocese, o nome e o perfil dos bispos que nela serviram, o “directório”, as secções “notícias” e “vida cristã” (com horários das missas), as “homilias”, e um espaço reservado à “Santa Sé” que inclui “mensagens”, “Vídeos do Papa” e “actualidade”, para além da ferramenta “contactos”.

«O novo sítio da Internet oferece um serviço trilingue para melhor comunicar com os fiéis e com a sociedade de Macau. A Diocese também incluiu a ferramenta do questionário público para melhor recolher opiniões através da Internet», disse a’O CLARIM o padre Manuel Machado.

«O novo serviço é também uma resposta ao “Dia Mundial das Comunicações Sociais”, que se celebra no Domingo, 28 de Maio», acrescentou o chanceler da diocese de Macau.

P.D.O.