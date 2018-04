Padres Norbert Che e Andy Vergana celebraram as Bodas Sacerdotais

Educação e Eucaristia para todos.

Os padres Norbert Che e Andy Vergara comemoraram, no passado Domingo, as bodas de ouro e as bodas de prata de sacerdócio, respectivamente, por ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. D. Stephen Lee, bispo de Macau, presidiu à celebração na Sé Catedral.

«Graças a Deus, nada de especial aconteceu [nestes cinquenta anos de sacerdócio]. Correu tudo muito bem, pois temos formação e mecanismos diferentes na congregação, ajustando-se todos às nossas próprias necessidades para que no futuro possamos crescer e servir a sociedade», disse o padre Norbert Che, em declarações à equipa de filmagem do Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social.

O clérigo dos Salesianos de Dom Bosco referiu ainda que o método utilizado quando lidam com os alunos é o mesmo que recebeu no tempo da sua formação, porque a congregação que serve está presente na Educação. «O mais importante é comunicar bem com os alunos e encorajá-los, esperando que possam seguir os nossos passos e espírito, que é a obra de Jesus Cristo, ou serem batizados como católicos. Para os que já foram batizados, podem seguir-nos pela via do sacerdócio, como aconteceu quando éramos crianças e seguimos outros sacerdotes neste caminho», frisou o padre Norbert Che, que também comemora as bodas de diamante da profissão de fé.

Prestes a completar 25 anos de sacerdócio, o padre Alejandre Vergara recebeu a ordenação a 16 de Julho de 1993. «Para mim ser padre é estar centrado na Eucaristia. Por isso, adopto sempre a atitude de levar a Eucaristia a todos», salientou a’O CLARIM o clérigo da Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade (SOLT).

Num balanço à sua vida eclesial, referiu que o momento de maior desafio foi ser eleito superior regional, entre 2003 e 2007, da comunidade SOLT, que abarca as Filipinas, Macau, Tailândia, Vietname, Austrália e Papua Nova Guiné, e também ao fazer parte do Conselho da congregação.

«O desafio foi grande, dado que a confiança em Deus, como Ele prometeu, estaria sempre connosco. Por isso fui capaz de cumprir com as minhas responsabilidades como superior da nossa comunidade. Todavia, sinto-me bastante mais realizado como padre, até porque me tornei fiel a Deus», sustentou.

Questionado se o seu trabalho tem contribuído para um mundo melhor, o padre Alejandre Vergara respondeu: «diria que a única forma [de isso acontecer] é levar as pessoas a regressar à Eucaristia».

A celebração na Sé Catedral contou ainda com a presença das irmãs Theresa Sin e Agnes Wong, que comemoraram as bodas de diamante das suas profissões de fé nas Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos, bem como das irmãs Frances Wong e Veronica Park, a cumprir as bodas de diamante e as bodas de prata nas Franciscanas Missionárias de Maria e nas Filhas de São Paulo, respectivamente.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

com Jasmin Yiu