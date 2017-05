Membros da Comunidade Angolana de Macau visitam conterrâneos em Pequim

Embaixada de Angola recebe “Projecto Libolo”

Uma delegação de cinco membros da comunidade angolana de Macau participa hoje, em Pequim, no Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, com o objectivo de estreitar os laços com os angolanos a viver na capital chinesa e promover a cooperação cultural com a RAEM.

«A deslocação surge no seguimento da presença em Macau do embaixador de Angola, João Garcia Bires, no jantar que ofereceu à comunidade a 1 de Abril, durante o qual foi-lhe proposto a apresentação da obra “Projecto Libolo” em Pequim», disse a’O CLARIM Pedro Lobo, presidente da mesa da assembleia-geral da Associação Angola Macau.

«Vamos aproveitar a estadia para contactarmos com a comunidade angolana residente em Pequim e para desenvolvermos possíveis projectos de índole cultural», acrescentou o mesmo responsável.

Na sequência do desafio lançado ao diplomata angolano, os dois volumes do “Projecto Libolo” são hoje apresentados na Embaixada de Angola na República Popular da China. «É uma grande honra para todas as entidades e investigadores envolvidos no projecto», referiu, via Skype, o co-autor da obra, Carlos Figueiredo, também linguista e docente da Universidade de Macau, que marca presença no evento.

P.D.O.