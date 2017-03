Macau lidera comitiva ao Brasil e Portugal

Ambiente na agenda política

Uma comitiva de cinquenta membros, liderada pelo presidente do IPIM, Jackson Chang, inicia no próximo Domingo uma visita ao Brasil e a Portugal de intercâmbio sobre protecção ambiental.

Segundo um comunicado oficial, ontem divulgado, a visita, organizada pelo Governo de Macau e que decorre até dia 12, tem lugar no âmbito das negociações comerciais, principalmente nas áreas de investigação e intercâmbio sobre protecção ambiental e gestão de águas marítimas.

A visita, que se destina a representantes das nove províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas e das duas Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong (grupo “9+2”), tem como objectivo “o fortalecimento do papel de Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

A comitiva deslocar-se-á primeiro ao Brasil, com o programa a incluir uma visita à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão, bem como a projectos de protecção ambiental da zona do Rio Amazonas.

Estão também previstos encontros de intercâmbio com empresas do domínio da protecção ambiental, à semelhança do que vai suceder em Portugal. No caso da visita a Portugal não são, no entanto, facultados mais detalhes sobre a agenda da delegação.