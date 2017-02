José Carlos Matias eleito Presidente da AIPIM

Inovação na continuidade.

José Carlos Matias, jornalista da TDM, foi ontem eleito presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) para o biénio 2017-2018.

A credenciação dos jornalistas, a introdução do Código Deontológico e do Estatuto do Jornalista, a adesão à Federação Internacional de Jornalistas, o exercício da liberdade de Imprensa em Macau e a formação contínua são alguns dos objectivos a que se propõe a nova direcção da AIPIM.

José Carlos Matias referiu a’O CLARIM que a credenciação dos jornalistas a residir e a trabalhar em Macau é um dos principais objectivos da Associação, tendo já sido «encetado o diálogo com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista» em Portugal, «no sentido de ser encontrada uma fórmula para responder ao problema de não ser possível reconhecer os jornalistas portugueses que estão em Macau».

«Temos também um pedido de adesão à Federação Internacional de Jornalistas, que se arrasta há já alguns anos, mas iremos revisitar este processo e inquirir sobre a melhor fórmula a adoptar, talvez não necessariamente como membros-efectivos, mas como membros-observadores ou associados», adiantou.

A AIPIM vai ainda «dar prioridade» a alguns assuntos «que estão em andamento», sendo um deles o Inquérito sobre o exercício da liberdade de Imprensa em Macau «no seu aspecto mais lacto», pois «também tem a ver com o acesso às fontes», considerado por José Carlos Matias como um «aspecto fulcral».

«Os inquéritos foram distribuídos e recolhidos. Agora, vamos o mais celeremente possível proceder à elaboração do relatório através de um comité independente de peritos», explicou.

Outra tarefa premente é a aprovação do Código Deontológico. «Já tivemos uma reunião. Discutimos o documento. Está praticamente fechado. Temos de avançar para a aprovação», explicou Matias, anterior secretário da direcção. Quanto ao Estatuto do Jornalista, foi «alvo de debate alargado a nível interno», lembrando o também editor principal do serviço em Inglês do Canal Macau da TDM que «será dado seguimento» ao mesmo.

As acções de formação vão ser uma aposta da AIPIM, no aperfeiçoamento do saber técnico e do ponto de vista das línguas. Em perspectiva está a realização de debates que digam respeito ao sector e a assuntos de interesse geral que tenham a ver com questões-chave do processo de desenvolvimento da RAEM.

Fazem ainda parte da direcção Gilberto Lopes (vice-presidente), Andreia Silva (secretária), Joana de Freitas (tesoureira), João Santos Filipe, Kelsey Whilhelm e Gonçalo Lobo Pinheiro (vogais).

O CLARIM está representado por José Miguel Encarnação, com o cargo de vice-presidente da Assembleia Geral, órgão presidido por João Francisco Pinto, o anterior presidente da direcção. Paulo Barbosa é o presidente do Conselho Fiscal.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

