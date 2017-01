Henrique Manhão reconduzido na Casa de Macau USA

Mini-Encontro dos Macaenses ganha forma

A divulgação da cultura macaense e o mini-Encontro entre várias Casas de Macau dos Estados Unidos e do Canadá são os principais objectivos de Henrique Manhão, reconduzido no cargo de presidente da Casa de Macau USA para o biénio 2017-2018.

«Em 2017 as nossas perspectivas são quase as mesmas do ano transacto. Pretendemos realizar o Dia da Juventude Macaense e apoiar a difusão da língua portuguesa e do Mandarim», disse a’O CLARIM Henrique Manhão.

Quanto ao mini-Encontro, adiantou que deverá contar com a participação da Casa de Macau Club Vancouver, da União Macaense Americana, do Lusitano Club Califórnia e da Casa de Macau USA.

No plano de actividades estão a participação no simpósio macaense, a decorrer no âmbito da XLI conferência anual da “Luso-American Education Foundation”, na Universidade Estatal de São José (Califórnia), sem esquecer os festejos do Dia de Portugal, também em São José, com o intuito de promover o turismo de Macau e o Fórum Macau.

A instituição pretende organizar uma mini-semana de Macau e celebrar a Festa do Bolo Bater o Pau (Festa Lunar), a Festa da Nossa Senhora de Fátima – o ano de 2017 marca o primeiro centenário da aparição da Virgem Maria aos Pastorinhos – e o Natal.

Nas eleições para os corpos gerentes, realizadas a 17 de Dezembro último, para além de Francisco Manhão, foram eleitos Albertino Rosa (vice-presidente), Geraldina Wong (secretária), Alice da Luz (tesoureira), Irene Manhão, Luísa da Rosa, Ida Capitulé, Américo Coelho, Elsa Denton, Gil Manhão e Marta da Luz (directores).

