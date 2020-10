FOTOLEGENDA

REENCONTRO ESCUTISTA – Crianças e jovens do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) reúnem de novo no âmbito da primeira actividade do Ano Escutista 2020/2021, que arrancou no passado dia 10 de Outubro. O reencontro, assim como as boas-vindas a novos elementos, teve lugar no jardim em frente às Casas-Museu da Taipa. “Foi um dia de muita emoção, com o qual muitos já ansiavam, e novidade para quem se inscreveu pela primeira vez. Vários jogos escutistas, amigos novos, muita animação… um dia que não será esquecido!”, pode ler-se na página do GELMac na rede social Facebook. Para os interessados, o agrupamento disponibiliza várias informações, entre elas o seu plano de actividades e a ficha de inscrição de novos membros, em https://bit.ly/3lbGD58