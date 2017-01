Fórum Macau vai a Cabo Verde, Brasil e Portugal

Roda viva em 2017

A secretária-geral do Fórum Macau, Xu Yingzhen, adiantou ontem a’O CLARIM que a estrutura que lidera vai, no corrente ano, enviar delegações a Cabo Verde, Brasil e Portugal, de modo a cumprir com a directiva do Governo Central em «dar seguimento ao fomento das relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa».

A ida ao país africano tem como objectivo a participação no 12º Encontro dos Empresários da China e dos Países de Língua Portuguesa. «Este ano é a vez de Cabo Verde [ser o país organizador, após a edição do ano passado, na Guiné-Bissau]», explicou a mesma responsável, acrescentando que a visita deve realizar-se a meio do ano. «Estamos a coordenar com o delegado [de Cabo Verde no Fórum, Mário Vicente]. Possivelmente será em Junho».

No plano da cooperação económica e comercial consta ainda outra deslocação a uma quarta nação lusófona. «Não está ainda decidido qual será o país», frisou Xu Yingzhen, à margem do almoço oferecido pelo Secretariado Permanente do Fórum Macau aos Órgãos de Comunicação Social de língua portuguesa e inglesa, no “The Plaza Restaurant”.

Além das deslocações a quatro países lusófonos, vão continuar as visitas de delegações do Fórum a várias províncias da China continental.

P.D.O.