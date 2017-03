Festa de São José junta antigos seminaristas

Seguindo as virtudes do Padroeiro

Os antigos alunos do Seminário, juntamente com familiares e amigos, assinalaram a festa do seu padroeiro, São José, na passada segunda-feira.

A igreja do Seminário de São José encheu-se de fiéis, num número superior a uma centena, que participaram numa missa solene, cantada em Latim e celebrada por D. Stephan Lee, bispo de Macau.

O prelado exortou os presentes a «imitarem e aprenderem as virtudes de São José, ao trabalharem arduamente, sem esperar milagres, assim como procurar sempre um lucro justo».

O Coro São Tomás, formado por ex-seminaristas, interpretou a missa gregoriana “Cum Jubilo”, que sempre cantaram nos anos que frequentaram a instituição, e ainda os cânticos “Louvado Seja”, da autoria do padre Áureo Castro, e “Ave Verum”, de Mozart.

Após o acto religioso, realizou-se um jantar-convívio no Restaurante Metrópole, à semelhança dos anos anteriores, tendo a Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José anunciado que irá organizar, ainda esta ano, mais um passeio ao exterior.

Devido a compromissos relacionados com o Conselho de Curadores da Fundação Escola Portuguesa de Macau, não puderam estar presentes o cônsul-geral de Portugal, Vítor Sereno, e o provedor da Santa Casa da Misericórdia, José Freitas. Este último manifestou o desejo de sucesso para a festa e contribuiu com um apoio.

A Fundação Macau também patrocinou o evento.