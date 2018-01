Mensageiro da Boa Nova

Mandada rezar pelo Grupo dos Colaboradores de Missa Dominical da Comunidade Portuguesa da Paróquia de Santo António, celebrou-se, no passado dia 13 de Janeiro, pelas 11 horas, uma missa em sufrágio da alma do Deão Cláudio Lo, ex-pároco da referida paróquia. À missa presidiu, de bom grado, um outro ex-pároco, padre Francisco Xavier Chan, que enalteceu o papel desempenhado pelo seu predecessor.

Agradece-se a grande participação de pessoas que se quiseram associar ao piedoso acto, bem como a gentileza do actual pároco, padre Pedro Lee, que cedeu gratuitamente a igreja para o efeito.

Durante a homilia, o sacerdote comentou as leituras, realçando em particular o facto de o Senhor do Universo preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, destruindo a morte para sempre. É o Senhor Deus que enxuga as lágrimas de todas as faces.

A grande maioria dos presentes pôde seguir a cerimónia, mesmo na parte da homilia, pronunciada em Chinês, por compreenderem perfeitamente a língua. De realçar também os elogios merecidos que dirigiu ao padre Cláudio Lo por ter sido um sacerdote segundo o coração de Jesus, na entrega e no serviço que prestou às pessoas em geral e aos seus colegas na tarefa de levar a Boa Nova às pessoas, para que, acreditando n’Ele, encontrassem o caminho da Salvação e da vida plena e em abundância.

Antes do Ritos de Conclusão, o padre Chan teve a simpática ideia de convidar os presentes, depois da missa, a tirar uma fotografia junto da foto do padre Cláudio (emprestada pela igreja da Sé).

Concluindo, é bom reafirmar a certeza que o nosso Deus é Aquele de quem esperamos a salvação; é o Senhor em quem pomos toda a nossa confiança. Por isso, acima de tudo, devemos rejubilar, porque o Senhor nos salvou.

Arlete Dias