Culto Mariano na Califórnia

Comunidade macaense unida pela fé.

Mais de setenta macaenses residentes na Califórnia (Estados Unidos) juntaram-se no passado Domingo, na igreja de Saint Agnes, em Rossmore, para festejar o Centenário das Aparições da Virgem Maria em Fátima.

«As três alas da igreja estavam completamente ocupadas por macaenses e paroquianos de Saint Agnes. Aproximadamente duzentas pessoas marcaram presença no acto religioso», disse a’O CLARIM Henrique Manhão, presidente da Casa de Macau USA. «Celebrou a santa missa um sacerdote de nacionalidade indiana, que fez a homilia. Mesmo em frente do altar onde foi celebrada missa encontrava-se uma estátua da Mãe do Céu, lindamente ornamentada com flores e velas», descreveu o responsável.

Cânticos marianos foram entoados por um coro macaense que interpretou “A Treze de Maio”, em Português. «Este ano foi muito especial por ser o primeiro centenário do Milagre do Sol. Nunca vista tanta genuína devoção a Nossa Senhora de Fátima, nobre padroeira dos macaenses», referiu Henrique Manhão.

Após a missa foi servido um almoço no Creekside Club House, também em Rossmore, destacando-se numa parede um grande cartaz alusivo ao primeiro centenário das aparições, enviado pelo movimento “America Needs Fatima”. A Fundação Oriente patrocinou o evento.

Ainda segundo Henrique Manhão, cerca de sessenta peregrinos macaenses da Califórnia deslocaram-se a Fátima no mês passado para prestarem culto à Virgem Maria.

P.D.O.