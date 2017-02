CEM mais amiga do ambiente com gás natural

Falta o “sim” do Governo.

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) pretende combater a ameaça do aquecimento global, adoptando uma produção de energia com menor emissão de carbono, através da utilização de gás natural. No entanto, espera pela aprovação final do Governo.

“É esperado que o fornecimento de gás natural seja retomado no início de 2017. Para alguns dos geradores mais antigos está eminente a sua substituição por unidades de produção de ciclo combinado de turbinas a gás, mais eficientes e amigas do ambiente”, descreve o comunicado da empresa difundido ontem durante o Almoço de Primavera com os Órgãos de Comunicação Social, no Wynn Palace.

“A CEM tem vindo a negociar com o Governo da RAEM, com o objectivo em vista de manter a capacidade de produção de energia local; aumentar a flexibilidade da diversificação das fontes de energia e aumentar a segurança do fornecimento de energia em Macau, bem como ajudar a reduzir a emissão de gases”, salienta o mesmo comunicado, acrescentando em jeito de conclusão: “A CEM espera que os respectivos projectos sejam aprovados dentro em breve”.

P.D.O.