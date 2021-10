CATECUMENATO TEVE APENAS DUAS INSCRIÇÕES

Catequese só reabre com as escolas

A catequese e os respectivos procedimentos de preparação para os Sacramentos da Primeira Comunhão e do Crisma só serão retomados nas paróquias do território quando os estabelecimentos de ensino de Macau voltarem a realizar aulas presenciais. A informação foi avançada a’O CLARIMpelo padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

O sacerdote garantiu, no entanto, que a suspensão da catequese não coloca em risco os planos originais da paróquia da Sé para a celebração do Crisma e da Primeira Comunhão, ainda que possa vir a obrigar crianças, jovens e catequistas a um esforço adicional. «A Primeira Comunhão acontece, normalmente, no Corpo de Cristo e o Crisma no Dia de Pentecostes. Estas datas vão manter-se. Caso seja necessário e a suspensão da catequese se prolongue por outras semanas, o que a Paróquia tenciona fazer é promover encontros extraordinários que possam compensar aqueles que não foram organizados», explicou o padre Daniel Ribeiro. «Os jovens que vão ser crismados e que frequentam o 9º ano da catequese, e as crianças que vão receber a Primeira Comunhão e que frequentam o 3º ano, normalmente já têm de frequentar aulas extra de catequese, que constituem uma oportunidade para aprofundar os conteúdos. Caso esta paragem se prolongue e a catequese demore a ser retomada, as outras turmas também terão encontros adicionais. Estes encontros serão marcados directamente com o catequista», acrescentou.

PRÉ-CATEQUESE E CATECUMENATO

No que respeita à pré-catequese, uma novidade este ano na paróquia da Sé Catedral, o primeiro contacto das crianças com os mistérios da fé, apesar de breve, acabou por se revelar intenso. «A pré-catequese, graças a Deus, teve início. Temos três catequistas: temos uma jovem da Paróquia e duas pré-adolescentes, que foram crismadas no ano passado. No primeiro encontro da pré-catequese, que se realizou antes desta paragem, compareceram oito crianças, com quatro e cinco anos de idade», disse o padre Daniel Ribeiro. «A pré-catequese destina-se a crianças que ainda não têm idade para começar na catequese formal, que arranca quando as crianças completam seis anos de idade. Esse primeiro encontro teve bastante procura. Foi muito dinâmico, muito agradável e para nós foi uma grande surpresa», revelou o sacerdote.

Se a adesão à pré-catequese surpreendeu os responsáveis pela paróquia da Sé, no caso do catecumenato a adesão ficou aquém do esperado. A pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau abriu em meados de Setembro inscrições para a chamada catequese para adultos, mas apenas duas pessoas responderam à chamada. O número, assegurou o padre Daniel Ribeiro, não é tão surpreendente quanto isso: «Quanto à catequese de adultos, a procura tem sido pequena. Há duas pessoas inscritas, por enquanto. E por que é que isto acontece? A catequese para adultos está direccionada para quem ainda não recebeu os Sacramentos de iniciação cristã, que é o Baptismo, a Eucaristia e a Confirmação. Como este já é o quarto ou o quinto ano consecutivo em que há catequese de adultos, a maioria das pessoas que não tinham recebido estes Sacramentos já os receberam nos anos anteriores».

Marco Carvalho