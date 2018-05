Carta aos Leitores

Passeio da Catequese

Há muito que o dia 15 de Abril estava marcado na agenda de todos os catequisandos: era o dia em que, de farnel e viola às costas, todos rumariam até Coloane. Do programa faziam parte os jogos, as canções… e, obviamente, a partilha do almoço para o qual todos contribuiriam com a sua parte.

Quis a meteorologia que chovesse torrencialmente nessa manhã, o que fez alterar o azimute da actividade, de Coloane para o Colégio de São José, ali mesmo ao lado da Sé Catedral.

Perdeu-se o passeio de camioneta e o contacto com a Natureza. Mas não esmoreceu o entusiasmo, a alegria e a festa.

O Padre Daniel abençoou o alimento que todos traziam e que partilharam de seguida. Depois foi tempo de jogar futebol (aí o Padre Daniel brilhou… não fosse ele brasileiro!), de jogar basquete, ao saco, à corda… mas sobretudo de partilha e de convívio. Porque ser cristão, é ser alegre.

E de repente, veio à memória de que foi numa actividade similar – um passeio da Catequese – que em 1997 surgiu o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), hoje com mais de 20 anos de serviço à comunidade, e, discretamente, responsável pelo aparecimento de novos jovens cristãos.

No final, todos se sentiram mais parte deste grupo de Catequese, sempre aberto para acolher novas crianças e adultos para a preparação para os sacramentos, e também de novos voluntários que queiram ajudar nesta missão.

Grupo da Catequese em Português da Sé Catedral