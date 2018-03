Adoração teve lugar na Igreja de Santo António

Jovens unidos pelo Santíssimo

Cerca de 150 jovens, falantes de Português e Chinês, participaram na cerimónia de adoração do Santíssimo Sacramento e Confissão, realizada na tarde do passado sábado, na igreja de Santo António.

«Em virtude do Ano da Misericórdia [que decorreu entre 8 de Dezembro de 2015 e 20 de Novembro de 2016], o Papa Francisco quis que a juventude continuasse [a ter interesse pela Igreja], para que faça parte e participe nas suas actividades», disse a’O CLARIM o pároco da igreja de Santo António, padre Peter Lee, ao explicar a razão da adoração do Santíssimo Sacramento e Confissão para os mais jovens, organizada pela diocese de Macau.

A celebração teve início com a liturgia da palavra, seguida da homilia e da exposição do Santíssimo Sacramento, que decorreu em simultâneo com a Confissão. A liturgia e a homilia realizaram-se em separado para os falantes das línguas portuguesa e chinesa: os primeiros no salão paroquial, devido ao menor número, e os segundos na nave da igreja. Os padres James Lao e Daniel Ribeiro presidiram à cerimónia em Chinês e Português, respectivamente.

P.D.O.