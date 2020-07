TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (89)

De que forma os fiéis leigos são Sacerdotes, Profetas e Reis?

O termo “fiel” refere-se a todos os que foram baptizados na Igreja. Alguns destes fiéis são ordenados ministros; outros são religiosos; a maioria são fiéis leigos.

Todos os fiéis compartilham o tríplice ofício de Cristo: todos eles são Sacerdotes, Profetas e Reis. E como é que os leigos exercem essa função tripla?

Deixem-nos definir o que queremos dizer com “leigo” ou “leigos”. O Catecismo da Igreja Católica (CIC) explica no ponto 897: “Por leigos entendem-se aqui todos os cristãos com excepção dos membros da ordem sacra ou do estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo Baptismo, constituídos em povo de Deus e feitos participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, na Igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão” (Constituição dogmática Lumen Gentiumn.º 31, Concílio Vaticano II).

Que “modo” é esse a que se refere o ponto 897 do CIC?

É o modo determinado pela sua vocação. O Compêndio do Catecismo da Igreja Católica (nº 188) dá a resposta: “Os fiéis leigos têm como vocação própria a de procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais segundo Deus. Correspondem assim ao chamamento à santidade e ao apostolado, dirigido a todos os baptizados”.

O foco da actividade do leigo são os “assuntos temporais”. A ordem de cuidar do mundo e dos seus assuntos não é nada de novo. Está expressa no Livro do Génesis: «O Senhor Deus pegou no homem e colocou-o no Jardim do Éden para o cultivar e proteger (Génesis 2:15)». O Baptismo não tira o homem deste mundo. Pelo contrário, confirma a sua missão no mundo.

Como é que todos os fiéis (bispos, padres, leigos e religiosos) participam na função tripla?

Mais uma vez, encontramos a resposta no CCIC (nº 155): “[1] O povo de Deus participa no ministério sacerdotal de Cristo, enquanto os baptizados são consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais; [2] participa no seu ministério profético, enquanto, com o sentido sobrenatural da fé, a esta adere indefectivelmente, a aprofunda e testemunha; [3] e participa no seu ministério real com o serviço, imitando Jesus Cristo, que, rei do universo, se fez servo de todos, sobretudo dos pobres e dos que sofrem”.

O modo como os leigos realizam a função tripla está ligado ao seu envolvimento nos “assuntos temporais”. O cenário para a sua missão não é a paróquia… mas o mundo!

Pe. José Mario Mandía