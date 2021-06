PLATAFORMA É APRESENTADA NA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

“Cáritas Lusófonas em Rede” solidariza povos irmãos

Na Universidade Católica Portuguesa (UCP), em Lisboa, vai decorrer, no dia 29 deste mês, a apresentação da Plataforma de Projectos “Cáritas Lusófonas em Rede”.

Na sessão haverá intervenções da reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil; do presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, João Ribeiro de Almeida; e de Sérgio Guimarães, chefe da divisão de Acção Humanitária, Sociedade Civil e Cidadania, refere o programa enviado à Agência ECCLESIA.

A apresentação da plataforma online“Cáritas Lusófonas em Rede” é feita por Manuel Martins, director da Fundação Fé e Cooperação; José Quintas, director da Cáritas de Angola; e Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa.

AVEIRO INAUGURA IGREJA DEDICADA À JMJ 2023

O Comité Organizador Diocesano (COD) de Aveiro, para a Jornada Mundial da Juventude, inaugurou na quarta-feira a “Igreja da JMJ – Aveiro”, na Urbanização de Santiago, com uma missa presidida por D. António Moiteiro.

Além do bispo diocesano, participaram na eucaristia de preparação da JMJ 2023 dois jovens por arciprestado e alguns responsáveis ligados à preparação do evento internacional que vai decorrer em Lisboa.

De acordo com o Departamento da Pastoral Juvenil de Aveiro, a celebração na igreja de São Tiago foi transmitida em directo no seu canal de YouTube, face à participação limitada, respeitando as regras da Direcção Geral de Saúde (DGS) no contexto do Covid-19.

A Jornada Mundial da Juventude nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude. Realiza-se, anualmente, a nível local (diocesano), alternando com um encontro internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade.

A escolha de Lisboa como primeira cidade portuguesa a acolher uma edição internacional da JMJ aconteceu há dois anos, no dia 27 de Janeiro de 2019, no Panamá.

As jornadas promovidas pela Igreja Católica são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana.

In ECCLESIA