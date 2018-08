BM/142/2018

Circular

“Estou próximo à Igreja em Kerala, que se encontra na linha de frente para levar socorro à população. Rezemos juntos por todos aqueles que perderam a vida e por todas as pessoas provadas por esta grande calamidade.” (Pope Francis, Angelus, 19 August 2018)

Nestes dias temos acompanhado a tragédia em Kerala, na Índia, causada por uma chuva calamitosa que feriu ou matou muitas pessoas. Em solidariedade e compaixão cristã para com todos aqueles que foram afectados por esta catástrofe, o Sr. Bispo de Macau decidiu o seguinte:

No dia 26 de Agosto (Domingo) em todas as missas seja feita uma segunda colecta como sinal de apoio a todos aqueles afectados pelas inundações. A doação será enviada, pela Procuradoria do Paço Episcopal, para a área afectada.

O Bispo da Diocese de Macau

Dom Stephen Lee Bun Sang

22 Agosto 2018