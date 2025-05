VOCAÇÕES RELIGIOSAS MARCARAM O PASSADO FIM-DE-SEMANA EM MACAU

Bodas sacerdotais, despedida e festa

O 62.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações foi celebrado em Macau no passado Domingo, 11 de Maio, na igreja da Sé Catedral.

Presidida pelo bispo D. Stephen Lee, a Missa de Acção de Graças pelas Vocações Religiosas em Macau contou com a participação de largas dezenas de fiéis.

Na ocasião, foram distinguidos dois padres e oito irmãs religiosas pelos anos dedicados ao serviço de Deus.

D. Stephen Lee distinguiu os padres Pedro Chong e Dominique Tyl SJ, que celebraram o Jubileu de Ouro Sacerdotal (50.º Aniversário de Ordenação); e as irmãs religiosas Maria Rosa Viloria RGS (Jubileu de Diamante de Profissão de Votos – 60.º Aniversário), Lo May Sheung Maria Germana FMM (Jubileu de Diamante de Entrada – 60.º Aniversário), Yong Pac Hun Antónia FMA, Cheung King Wai Angela FMA, Li Shue Ming Inês OP, Mary Paul Kavungal HCSA (Jubileu de Ouro de Profissão de Votos – 50.º Aniversário), Woo Sao Kin FMM (Jubileu de Ouro de Entrada – 50.º Aniversário) e Seo In Eun FSP (Jubileu de Prata de Profissão de Votos – 25.º Aniversário.

Na homilia que proferiu, D. Stephen Lee falou sobre a dádiva da entrega de quem serve Deus e os homens, tendo enaltecido a importância das vocações para o futuro da Igreja e de todos aqueles que um dia decidiram enveredar pela vida religiosa. Aos padres e irmãs distinguidos, o prelado agradeceu e sublinhou o exemplo que todos eles representam para as novas gerações.

No Quarto Domingo de Páscoa, também designado como Domingo do Bom Pastor, celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações.

Na última mensagem que escreveu para assinalar esta data, o Papa Francisco afirma: “Nós, membros adultos da Igreja, especialmente os pastores, somos convidados a acolher, discernir e acompanhar o caminho vocacional das novas gerações. E vós, jovens, sois chamados a ser nele protagonistas, ou melhor, co-protagonistas com o Espírito Santo, que suscita em vós o desejo de fazer da vida um dom de amor”.

FUNERAL DO PADRE JOSÉ FU – Já no dia anterior, sábado, 10 de Maio, D. Stephen Lee havia falado sobre o Sacramento do Sacerdócio e o chamamento de Deus para O servir, na Missa exequial do padre José Fu, a que presidiu na igreja de São Lázaro.

IRMÃS DO BOM PASTOR – O dia de sábado ficou também marcado pela celebração do 50.º aniversário da presença em Macau das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor – congregação da qual faz parte a irmã Maria Rosa Viloria RGS, que no dia seguinte viria a ser distinguida por D. Stephen Lee pelo 60.º Aniversário de Profissão de Votos.

As Irmãs do Bom Pastor (como são mais comummente designadas) reuniram-se, ainda no sábado, na igreja de São José Operário. Foi celebrada Missa de Acção de Graças pelo meio século de serviço que a Congregação vem prestando a Macau e à sua diocese, em especial “na área da protecção e da recuperação da juventude feminina e de famílias com problemas”, conforme refere o Directório Católico de Macau.

J.M.E.