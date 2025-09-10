No combate ao tráfico de seres humanos

Numa iniciativa conjunta com a União Internacional das Superioras Gerais (UISG), a Talitha Kum – rede mundial empenhada na luta contra o tráfico de pessoas – realizou, entre 26 a 30 do passado mês de Agosto, em Jacarta, a V Conferência Talitha Kum da Ásia.

Subordinado ao tema “Compaixão em Acção: acabar com o tráfico de pessoas” o evento contou com delegados de congregações religiosas e organizações da sociedade civil, parceiros internacionais e diversos jovens líderes. Estiveram presentes sessenta representantes de dezasseis países asiáticos, tendo em vista “o reforço da solidariedade, a partilha de práticas no terreno mais eficientes e um aprofundamento da colaboração regional na luta contra o tráfico de seres humanos”.

A Ásia continua a ser uma das regiões mais afectadas por este flagelo, com milhões de pessoas a serem vilmente exploradas todos os anos através do trabalho forçado, da exploração sexual e de vulnerabilidades várias relacionadas com a questão das migrações. A Conferência serviu de plataforma para o diálogo sinodal, a formação colaborativa e acções concretas em resposta a complexos e urgentes desafios.

Do programa geral constaram diversos testemunhos de sobreviventes e painéis de discussão sobre estratégias de prevenção, protecção e advocacia no contexto asiático, e o compromisso no reforço da colaboração inter-religiosa e transfronteiriça, especialmente entre os jovens. De destacar ainda a celebração eucarística de abertura pelo padre Agustinus Heri Wibowo, chefe da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Jacarta, para além dos discursos da irmã Abby Avelino, coordenadora internacional da Talitha Kum (baseada em Roma), da irmã Paula, coordenadora regional para a Ásia (Tailândia) e da irmã Priska, presidente da Conferência Feminina Religiosa da Indonésia. A missa de encerramento esteve a cargo do cardeal D. Ignatius Suharyo, arcebispo de Jacarta.

«Ao unirmo-nos, afirmamos a nossa responsabilidade partilhada de proteger a vida, restaurar a dignidade e garantir que ninguém é deixado para trás na luta contra o tráfico de seres humanos», afirmou no final a irmã Catharina, coordenadora nacional da Talitha Kum na Indonésia, salientando o facto da Conferência ter sido «um relevante momento de esperança».

Após os trabalhos ficou acordado um reforço na equipa do centro regional, tendo como foco principal a formação, a comunicação, a prevenção e o “networking”. Doravante, pretende-se monitorizar e acompanhar as redes da Talitha Kum na Ásia, especialmente as redes recém-estabelecidas. Cada rede deverá reforçar o programa dos Jovens Embaixadores Asiáticos da Talitha Kum. Estão agendados para o próximo ano uma série de “webinars” inspirados no “apelo à acção” da Talitha Kum.

A força da Talitha Kum reside no seu envolvimento de base e numa abordagem centrada nas pessoas e nas comunidades, o que garante a proximidade com as vítimas do tráfico e respectivas famílias. Nos últimos meses, as redes da Talitha Kum realizaram diversas formações e encontros a nível local, regional e continental, com vista ao fortalecimento da identidade e das acções do organismo. No Quénia deu-se, pela primeira vez, um encontro continental presencial da Talitha Kum de África. O evento, que contou com 35 participantes, foi “uma oportunidade de enriquecimento mútuo” e partilha de experiências para os seus membros. Um dos objectivos da Conferência foi o aprofundamento da identidade da Talitha Kum em África. Na Europa, no contexto da III Assembleia da RENATE, “Realizar o sonho: um mundo livre da escravatura” foi o mote do encontro, que contou com a presença da irmã Gabriella Bottani. Os membros da RENATE reuniram-se com a intuito de se deixarem restaurar, renovar e transformar pela experiência de estarem juntos durante uma semana junto ao Santuário de Fátima.

No outro lado Atlântico, as Irmãs Católicas dos Estados Unidos da América contra o Tráfico de Pessoas reuniram-se para assinalar a sua segunda conferência anual, com o tema “Tecer comunidades, construir capacidades, efectuar a mudança”. A Conferência foi uma oportunidade única para reunir os membros, aprenderem e celebrarem o seu crescimento, voltando-se a comprometer com este importante trabalho. «Estamos já ansiosas pelo próximo ano, quando celebraremos o nosso décimo aniversário», disse, a propósito, a irmã Ann Oestreich, representante regional da América do Norte.

A Sul, em Cochabamba, na Bolívia, a “Comissão contra o Tráfico de Pessoas”, composta por vários membros da Talitha Kum, reuniu-se por ocasião do certame da CLAR (Confederação Latino-Americana de Religiosos). Após o encontro, a Talitha Kum Internacional visitou a nova ‘Red Kawsay Bolivia”, criada em Fevereiro de 2022 para o fortalecimento do legado da Talitha Kum em território boliviano. «Sentimo-nos comprometidas e corresponsáveis pela criação de redes que possibilitem uma sociedade sem tráfico de pessoas no nosso país e em toda a região andina», sublinhou a irmã Ana Claros, coordenadora da “Red Kawsay Bolivia”.

Joaquim Magalhães de Castro