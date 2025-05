Um tesouro que transfigura a nossa vida

A esperança cristã é um verdadeiro tesouro, uma virtude que não apenas ilumina o nosso horizonte, mas transforma a nossa vida por completo. Não é um sentimento passageiro, mas uma força vital que nos conduz, mesmo nos momentos de maior incerteza, a uma existência transfigurada pela confiança no que está por vir.

Quando vivemos com esperança, como nos dizia o Papa Francisco, a nossa forma de olhar para o mundo muda completamente. As dificuldades já não nos esmagam, porque sabemos que aquilo que esperamos vale mesmo a pena. A esperança dá-nos coragem para enfrentar os desafios e sentido para as nossas lutas, pois aponta para uma promessa maior, uma realidade que transcende tudo o que possamos imaginar.

A vida, sob a luz da esperança, deixa de ser uma sequência de acontecimentos sem direcção e torna-se uma aventura maravilhosa, guiada pela Providência de Deus e pela nossa liberdade.

Esta virtude convida-nos a viver o presente com intensidade, sem perder de vista o futuro que Deus tem preparado para aqueles que O amam. Cada momento da nossa vida, por mais simples que seja, pode adquirir uma nova dimensão quando é vivido à luz daquilo que esperamos.

A esperança não nos retira deste mundo, mas transforma a maneira como caminhamos por ele, permitindo-nos encontrar beleza e sentido mesmo no meio das normais dificuldades do dia-a-dia.

O que esperamos, afinal, não é algo passageiro ou incerto. A esperança cristã apoia-se na promessa de vida plena e eterna em comunhão com Deus. Esse é o destino que dá sentido à nossa caminhada nesta terra, a certeza que transforma cada instante da nossa existência numa antecipação da alegria futura.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia