Tolentino Mendonça lança ebook solidário

DONATIVOS VÃO AJUDAR POLICLÍNICO GEMELLI, EM ROMA

A editora italiana Vita e Pensiero vai lançar uma edição solidária do texto “O poder da esperança”, do cardeal D. Tolentino Mendonça, recolhendo fundos para o combate ao Covid-19 no Policlínico Gemelli, Roma.

O portal de notícias do Vaticano indica que o texto do arquivista e bibliotecário da Santa Sé – publicado em Portugal na mais recente edição do semanário Expresso– pode ser descarregado, na sua tradução italiana, no site da editora e em lojas online; os leitores são convidados a contribuir na colecta de fundos lançada pelo Gemelli, uma instituição de saúde inaugurada em 1964 por São Paulo VI.

“Hoje precisamos de mãos – mãos religiosas e laicas – que sustenham a alma do mundo. E que mostrem que a redescoberta do poder da esperança é primeira oração global do século XXI”, escreve o cardeal madeirense.

A capa apresenta uma obra de Auguste Rodin, duas mãos direitas próximas uma da outra que se apoiam reciprocamente, “uma ideia elementar que quase comove neste período em que a proximidade é proibida”, refere o portal “Vatican News”.

Um dos capítulos do “ebook” tem como título “Não basta encher o frigorífico”.

“A nossa segurança não pode provir da despensa bem guarnecida ou do frigorífico a abarrotar. A vida é mais do que a materialidade necessária à sobrevivência”, pode ler-se.

PAPA SAÚDA HEROÍSMO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O Papa saudou, na passada terça-feira, o «heroísmo» de todos aqueles que deram a sua vida ao serviço dos doentes, durante a actual pandemia do Covid-19.

«Tive a notícia de que nestes dias vieram a falecer alguns médicos, sacerdotes, não sei se algumas enfermeiras; se foram contagiados, apanharam a doença, é porque estavam ao serviço dos doentes. Rezemos por eles, pelas suas famílias, e agradeço a Deus pelo exemplo de heroísmo que nos dão, ao cuidar dos doentes», disse, antes da missa a que presidiu na capela da Casa de Santa Marta.

Segundo o “Vatican News”, o número de sacerdotes mortos na Itália, devido à propagação do Covid-19, já é superior a cinquenta.

“Arriscando as suas vidas para salvar a dos outros, médicos, enfermeiros, socorristas, voluntários, motoristas de ambulâncias, enfim, todos agentes de saúde, têm sido verdadeiros heróis, não só na Itália, mas em todos os países afectados pelo Covid-19”, assinala ainda o portal de notícias da Santa Sé.

