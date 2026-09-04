TERCEIRA NOMEAÇÃO NO ESPAÇO DE UM MÊS

Novo bispo da diocese de Datong toma posse

D. Paul Liu Honggang foi nomeado bispo de Datong (Província de Shanxi), no dia 10 de Agosto, pelo Papa Leão XIV, tendo sido ordenado na passada segunda-feira, 31 de Agosto. A indigitação foi aprovada no âmbito do acordo provisório para a nomeação de bispos entre a Santa Sé e a República Popular da China.

Em pouco mais de um mês foram nomeados – e posteriormente ordenados – três bispos, o que no entender dos vaticanistas representa uma nova fase na relação entre os dois Estados.

Em Julho deste ano o Papa nomeou o padre Giuseppe Chang Yanfeng para bispo de Chifeng; e o padre Francesco Saverio Duan Yongkun para bispo coadjutor de Bameng – ambas as dioceses ficam na Região Autónoma da Mongólia Interior.

D. Paul Liu Honggang nasceu a 2 de Novembro de 1970, na vila de Wufuying, perto da cidade de Taiyuan, a capital da Província de Shanxi. Entre 1988 e 1992 frequentou o Seminário de Fenyang e, de 1992 a 1996, o Seminário Nacional de Pequim, onde obteve o Bacharelado em Teologia. Em 24 de Novembro de 1996 foi ordenado sacerdote para a diocese de Datong. Entre Dezembro de 1996 e 1999 serviu como pároco de Zhangguantun, e de 2000 a 2003 foi pároco em Xubao. Posteriormente foi transferido para a paróquia de Xihehe, da qual foi responsável entre 2003 e 2005. A partir de 15 de Março de 2005 ocupou o cargo de administrador diocesano.

A Redacção