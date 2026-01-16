TAM TIN-SHI, ORGANISTA DE HONG KONG, ACTUOU NO PRIMEIRO RECITAL

Academia São Pio X inaugurou órgão de tubos

Um novo órgão de tubos, construído pelo mesmo fabricante que instalou o órgão da Sé Catedral, foi inaugurado no passado Domingo, nas instalações da Academia de Música S. Pio X. A cerimónia trouxe a Macau a organista e carrilhonista Tam Tin-shi, que brindou o público do território com um recital.

A Academia de Música S. Pio X assinalou no Domingo, 11 de Janeiro, um marco importante: a instituição inaugurou um novo órgão de tubos, fabricado pela empresa canadiana Casavant Frères. O instrumento foi abençoado pelo padre João Lau, antigo director e actual supervisor da São Pio X, antes de ser tocado por Tam Tin-shi, renomada organista e carrilhonista nascida em Hong Kong e radicada nos Estados Unidos.

Num fim-de-semana de celebração para a Academia, a série de iniciativas que culminou com a inauguração do novo órgão arrancou no sábado, com a realização da palestra “Tam Tin-shi: A Viagem de uma Organista de Hong Kong para o Ocidente e as Suas Reflexões sobre o Oriente”, integrada no ciclo de conferências “Vida e Música”. Na sessão conduzida em Cantonense, que se prolongou por uma hora e meia, a organista partilhou a sua trajectória pessoal, desde o primeiro contacto com o órgão de tubos e com o carrilhão, até à decisão de dedicar a vida à música erudita e à formação de novos talentos artísticos.

Professora de Música na Universidade Estadual do Iowa, onde também desempenha há mais de três décadas o cargo de carrilhonista universitária, Tam recordou alguns dos momentos-chave da carreira, como a actuação na principal sala de concertos de Taiwan e a colaboração com a Orquestra Chinesa de Hong Kong no concerto de inauguração do Centro Cultural da região vizinha.

Se no sábado, Tam Tin-shi já havia encantado o público com uma conferência inspiradora, no Domingo brindou a assistência com um recital – considerado memorável –, em que testou a amplitude acústica do novo órgão.

Instalado no passado mês de Dezembro, o instrumento representa um investimento estratégico por parte da Academia São Pio X, que procura também desta forma impulsionar a formação de organistas, quando a diocese de Macau vem fazendo um investimento considerável na promoção e divulgação da Música Sacra.

Com um alinhamento que reflectiu o seu próprio percurso profissional, o recital, com uma duração de cinquenta minutos, misturou repertório ocidental clássico com influências orientais.

A organista, que já actuou por várias ocasiões como solista convidada com a Orquestra Sinfónica do Iowa, conta no currículo com recitais e concertos em vários países e continentes (Ásia, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Europa). Em 2020, Tam Tin-shi foi distinguida pela Associação dos Antigos Alunos da Universidade Estatal do Iowa, com o Prémio Personalidade do Ano, pelo seu contributo para o desenvolvimento académico e musical nos Estados Unidos.

M.C.