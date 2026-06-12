SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI FOI CELEBRADA EM TODO O MUNDO NO PASSADO DOMINGO, 7 DE JUNHO

Entre Madrid e Macau: Leão XIV e D. Stephen Lee concederam a benedictio populo

A diocese de Macau juntou-se à Igreja universal na celebração da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi), no passado Domingo, 7 de Junho.

Este ano, a data litúrgica ficou marcada pela presença do Papa Leão XIV em Madrid. Na capital espanhola, o Pontífice presidiu à Missa do Corpo de Deus, na Praça de Cibeles, tendo apelado a uma fé que vá ao encontro de quem sofre, a partir do simbolismo das procissões eucarísticas.

«Não se trata apenas de levar a custódia [o mesmo que ostensório], mas de nos deixarmos sair do egoísmo, da indiferença, de uma fé confortável e privada, para responder ao seu convite à conversão», disse Leão XIV, que a todos convidou a imitarem um «Deus próximo» de todos.

A celebração levou às ruas de Madrid mais de um milhão de pessoas, que se começaram a reunir desde as primeiras horas da manhã.

No decurso da homilia, o Santo Padre sublinhou que a passagem do Santíssimo Sacramento – pelas ruas de Madrid, no caso em concreto – convida os católicos a ser «construtores de um mundo novo». «O Cristo que passa pelas ruas na custódia é o mesmo que se identifica com os pobres, os abatidos, os que estão sozinhos e desamparados», referiu.

Neste contexto, o Papa evocou os exemplos de São Manuel González e São João da Cruz para ilustrar a dimensão transformadora da adoração perante as dificuldades. «Bebamos novamente desta fonte eucarística, que não nos fecha numa devoção privada, mas nos envia para regar os irmãos, as famílias, os pobres, aqueles que sofrem e aqueles que perderam a esperança», assinalou.

No final da Missa, decorreu a Procissão Solene do Santíssimo Sacramento, que foi acompanhada por várias crianças que no mesmo dia receberam o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão). Minutos antes do início da Procissão, o Leão XIV alertou: «Não se trata de uma manifestação exterior, de uma sobrevivência folclórica ou de um simples adorno estético: trata-se aqui da fé na presença do Senhor Ressuscitado, que está vivo e continua a passar no meio de nós».

O Pontífice transportou uma custódia vinda do Museu da Catedral de Almudena, num percurso decorado com tapetes florais, antes de conceder a sua bênção.

A viagem apostólica de Leão XIV a Espanha termina hoje (sexta-feira, 12 de Junho). Há quinze anos que um Papa não visitava o País.

E EM MACAU…

Poucas horas antes de Leão XIV presidir à Missa do Corpo de Deus em Madrid, era dada por concluída, em Macau, a adoração ao Santíssimo Sacramento no Colégio Diocesano de São José, a que seguiu a Procissão de Corpus Christi.

À semelhança de outros anos, o ostensório com a hóstia consagrada foi transportado num andor, tendo percorrido algumas das artérias do centro de Macau, sob o olhar atento de inúmeros visitantes e turistas.

Um dos pontos altos da Procissão voltou a ser o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento no adro da igreja de São Domingos, com o bispo D. Stephen Lee a proferir uma oração e a abençoar todos os que se encontravam no local.

J.M.E. e P.L.D. com ECCLESIA