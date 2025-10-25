SESSÕES DE CATEQUESE LECCIONADAS ÀS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS

Coloane abre as portas à descoberta da Palavra de Deus

A paróquia de São Francisco Xavier, em Coloane, dinamiza desde meados do presente mês um curso de Catequese para adultos. A iniciativa, que decorre às segundas e quintas-feiras, em horário pós-laboral, reúne um pequeno grupo de participantes de diferentes origens e línguas, que demonstraram interesse em aprofundar e amadurecer a fé, e em reforçar o conhecimento da Palavra de Deus e da Vida Cristã.

As Catequeses, explica o Padre Tiago, são a continuidade natural do esforço de evangelização que a paróquia de São Francisco Xavier, em Coloane tem vindo a empreender desde há pouco mais de dois anos. O sacerdote fez do primeiro anúncio do Evangelho, para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, uma prioridade. «Pelo menos uma vez por mês, ao Domingo, reunimo-nos no Largo Eduardo Marques – a praça que fica em frente à Igreja – e cantamos, lemos os Salmos, e quando se reúne um grupo de pessoas aproveitamos para anunciar uma palavra de esperança, aquilo a que chamamos de “Kerigma”, o anúncio da vitória de Cristo sobre a morte», conta o pároco da igreja, em declarações a’O CLARIM, e acrescenta: «Depois deste primeiro anúncio, pouco a pouco também começámos a fazer um trabalho de “traditio” e a visitar os paroquianos. Visitámos primeiro os paroquianos que constituem o núcleo da Paróquia, depois os residentes da Vila de Coloane e, mais tarde, começámos a expandir esta iniciativa. A “traditio” é feita por grupos de dois seminaristas ou sacerdotes. Com a identificação de que somos parte da Paróquia, vamos de casa em casa e pedimos às pessoas alguns minutos para anunciar o amor de Deus. Temos feito isso naquilo que é o território da paróquia de São Francisco Xavier – na Vila de Coloane, mas também em Hac Sá e em complexos residenciais como o Hellene Garden ou o One Oasis».

A “traditio” é habitualmente conduzida às terças, ou às sextas-feiras, sempre ao início da noite. E é desta acção missionária, de evangelização porta-a-porta, que nascem os encontros de Catequese para adultos recentemente organizados pela Paróquia. A acção reúne um grupo de pessoas que estão apostadas em conhecer ou aprofundar o seu conhecimento da Palavra de Deus. Entre estas pessoas está quem seja baptizado e se afastou da Igreja, mas também quem queira iniciar o seu caminho na Fé Cristã.

«Há quem nos tenha dito que foi baptizado e que gostava de aprofundar a perspectiva de ser cristão. Mas temos também pessoas pagãs que nunca foram baptizadas e que se sentem mais perto de nós e nos revelaram o desejo de conhecer um pouco melhor a fé da Igreja», revela o padre Tiago, sublinhando de seguida uma particularidade: «Normalmente, as paróquias estão fechadas a partir de determinado momento; durante a noite estão fechadas. Aquilo que decidimos fazer em Coloane foi dar a estas pessoas, depois de chegarem do trabalho e de jantarem, a possibilidade de lhes oferecer uma iniciação cristã na fé adulta, aquilo a que chamamos de Catecumenato. Aquilo que começámos a promover há duas semanas foi um curso de Catequese para acompanhar estas pessoas que desejam conhecer um pouco melhor aquilo que é a fé da Igreja. Está a ser uma boa experiência».

IDE E ANUNCIAI O EVANGELHO

Plural e multifacetado, o grupo integra fiéis com perfis culturais e linguísticos muito diferenciados. A pluralidade de idiomas não constitui, no entanto, um entrave à afirmação do projecto, garante o padre Tiago: «Organizamos estes encontros para uma realidade diversa de pessoas: temos locais e estrangeiros. Dentro dos estrangeiros, há falantes de Português e Inglês. Entre o grupo que orienta estas Catequeses, há quem fale em Cantonense, mas quando tal acontece há a possibilidade de ser feita tradução simultânea. Temos pequenos receptores de rádio e a tradução é feita para o idioma que a pessoa quiser: Português, Inglês, Cantonense ou mesmo Espanhol. É uma realidade que, a mim, me faz lembrar São Paulo: já não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Somos todos um em Cristo».

Para além de promover os encontros de Catequese para adultos, a paróquia de São Francisco Xavier oferece ainda formação catequética, durante a semana, a crianças cujas famílias frequentam outras paróquias do território. Com um perfil envelhecido e um pequeno número de crianças, Coloane foge ao retrato predominante nas restantes oito paróquias da diocese de Macau, nas quais a evangelização dos mais novos adquire importância prioritária: «A realidade é que há poucas ou quase nenhumas crianças em Coloane. Temos, ainda assim, Catequese direccionada para a preparação da Primeira Comunhão. Temos duas ou três crianças que vivem em Coloane, cujos pais frequentam outra paróquia em Macau. A pedido dos pais, organizamos encontros de Catequese durante a semana para que se possam preparar para a Primeira Comunhão. Foi algo que já fizemos no ano passado e que estamos a promover este ano».

As crianças escasseiam em Coloane, mas é a pensar nelas que a Paróquia promove aquela que é já uma das suas mais emblemáticas iniciativas: o Natal! Este é vivido com ênfase particular por meio de concertos alusivos à quadra e da organização da visita dos Reis Magos. «Normalmente, nos dois Domingos que precedem o Natal, organizamos durante a tarde concertos com seminaristas. Temos também uma iniciativa que tem vindo a crescer, de há dois ou três anos a esta parte, que é a visita dos Reis Magos. Na Festa da Epifania, temos o privilégio de ter a visita dos três Reis Magos, que nos vêm trazer presentes. As crianças trazem cartas, com pedidos daquilo que desejam receber, e depois os Reis Magos dão lembranças às criancinhas: rebuçados, doces, chocolates. No ano passado a igreja encheu, tantas foram as pessoas que cá vieram para receber os Reis Magos», remata o padre Tiago.

Marco Carvalho