SECRETÁRIO DE ESTADO DO VATICANO LAMENTOU MORTE DE SACERDOTE NO LÍBANO

Médio Oriente: D. Pietro Parolin alerta para alastramento da guerra

O secretário de Estado do Vaticano alertou para o risco de expansão da «imensa tragédia» que atinge o Irão e o Médio Oriente, e reafirmou o compromisso da diplomacia da Santa Sé em procurar soluções de paz.

«A Santa Sé fala com todos e, quando necessário, fala também com os americanos, fala com os israelitas e apresenta-lhes as soluções que, na nossa opinião, são as mais adequadas», afirmou o cardeal D. Pietro Parolin, citado pelo portal Vatican News.

As declarações do colaborador do Papa foram proferidas aos jornalistas, na última segunda-feira, em Roma, à margem da segunda edição de “Il Tavolo del Ramadan-Iftar”, uma iniciativa inter-religiosa focada no encontro entre representantes cristãos, judeus e muçulmanos.

Na sua intervenção, o cardeal abordou a morte do padre maronita Pierre El Raii, que faleceu no Líbano, vítima de um bombardeamento israelita, quando tentava socorrer um paroquiano.

«Infelizmente, também a Igreja é vítima desta situação. Não estamos isentos, não estamos imunes a esta situação e ao sofrimento da população», lamentou D. Pietro Parolin, unindo-se ao «profundo pesar» também manifestado pelo Papa Leão XIV.

O secretário de Estado assumiu que a Santa Sé não possui «instrumentos coercitivos» para impor a sua visão, trabalhando exclusivamente com as ferramentas da diplomacia, que definiu como sendo os «instrumentos da palavra, da razão e da sabedoria».

«Continuamos a insistir nos princípios fundamentais que devem reger a coexistência civil e pacífica entre os povos», sublinhou, defendendo a necessidade de se continuar a «semear» a paz, «na esperança de que [as palavras] toquem os corações».

O impacto da violência na sobrevivência das comunidades minoritárias foi outro dos alertas deixados responsável. «A guerra, a desestabilização, os conflitos, o ódio crescente, certamente não favorecem a presença dos cristãos [na Terra Santa e no Médio Oriente], portanto, este é um motivo ainda maior de preocupação», referiu.

Questionado sobre a situação em Cuba, D. Pietro garantiu o empenho da diplomacia do Vaticano, revelando que a Santa Sé já se reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, «sempre com vista a uma solução dialogada dos problemas existentes».

