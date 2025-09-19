SECRETÁRIO DE ESTADO DO VATICANO HOMENAGEOU AS VÍTIMAS DO ELEVADOR DA GLÓRIA, EM LISBOA

«Aqui reunidos, cumprimos um dever humano e cristão» D. Pietro Parolin

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal D. Pietro Parolin, homenageou e rezou pelas vítimas do acidente do Elevador da Glória, na manhã do passado sábado, 13 de Setembro. A cerimónia realizou-se no início da Calçada da Glória, junto à Praça dos Restauradores, em Lisboa.

«Estamos aqui reunidos, caros irmãos, para cumprir um dever humano e cristão: acompanhar e rezar confiando ao Senhor os nossos irmãos que sofreram o doloroso acidente aqui ocorrido. Rezamos pelos feridos e pelas suas famílias para que com a ajuda de Deus, dos profissionais de saúde e dos seus familiares, recuperem a saúde e possam retomar as anteriores ocupações», disse o cardeal D. Pietro Parolin.

«Rezamos pelos que perderam a vida, para que Deus os acolha na sua morada e as suas famílias e amigos sintam a consolação e esperança que só Deus pode dar. Rezamos por todos os que estiveram envolvidos nas operações de socorro para que Deus os recompense da sua entrega no socorro e no conforto dos irmãos», acrescentou.

Ao lado de D. Rui Valério, patriarca de Lisboa, D. Pietro Parolin rezou «por todas as vítimas» do acidente do Elevador da Glória, junto à coroa de flores brancas e amarelas que depositou no local.

Segundo um comunicado do Patriarcado de Lisboa, “o momento de oração e homenagem às vítimas teve lugar por vontade pessoal do Secretário de Estado da Santa Sé”.

D. Pietro Parolin e D. Rui Valério estiveram acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e pelo encarregado de Negócios da Nunciatura Apostólica, monsenhor José António Teixeira Alves, para além de outros representantes e membros da representação do Vaticano em Portugal, da autarquia lisboeta e da Diocese, entre os quais o bispo auxiliar D. Alexandre Palma.

O Elevador da Glória descarrilou na tarde do dia 3 de Setembro, tendo causado vários mortos e feridos. Confrontado com a situação, o Papa Leão XIV logo enviou uma mensagem de condolências às vítimas do acidente, rezando pelos mortos, feridos, famílias e por todos os envolvidos nas operações de socorro.

“O Sumo Pontífice, informado da triste notícia do acidente ocorrido ontem em Lisboa, do qual se registam várias vítimas mortais e feridos, pede a vossa excelência que transmita às famílias enlutadas sentidas condolências, bem como a sua proximidade espiritual”, lia-se no texto que foi enviado ao patriarca de Lisboa, através da Secretaria de Estado do Vaticano.

In ECCLESIA