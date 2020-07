SANTUÁRIO LANÇA RÉPLICA DA ESCULTURA DE SÃO FRANCISCO MARTO

Eternização da Fé

O Santuário de Fátima lançou uma réplica da escultura de São Francisco Marto em tamanho e custos acessíveis, que ficará disponível nas Lojas Oficiais do Santuário de Fátima e na sua Loja Online.

A peça, com 17,5 centímetros e um peso de 45 gramas, é fiel à escultura oficial de São Francisco Marto, da autoria da escultora Sílvia Patrício, e resulta de uma parceria entre o Santuário de Fátima e a Farup, empresa de artigos religiosos da região, desenvolvida com a assessoria artística da autora bem como de um conjunto de outras empresas de Ourém, Leiria e Marinha Grande.

À semelhança da escultura de Santa Jacinta, sua irmã, lançada no passado dia 20 de Fevereiro, por ocasião do centenário da sua morte, esta escultura é um produto com o selo oficial do Santuário e a sua criação passa pela dignificação da representação escultórica dos Santos Pastorinhos de Fátima, aproximando e difundindo o seu carisma, junto de cada peregrino que visita o Santuário, e possibilitando, por outro lado, que a sua representação escultórica o possa acompanhar em casa, prolongando, desta forma, a experiência de fé que viveu no Santuário.

Acresce, ainda, uma preocupação por parte do Santuário na dignificação da actividade económica em torno do fenómeno de Fátima e, neste sentido, a mesma réplica ficará disponível em todo o mercado numa fase posterior.