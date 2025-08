RETOMADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SEMANAIS DO PAPA LEÃO XIV

Jovens, não tenhais medo de comunicar

Após quase um mês sem as habituais audiências públicas semanais do Papa, a Praça de São Pedro, no Vaticano, voltou a ser palco dos Diálogos e da Catequese de Leão XIV que todos as quartas-feiras são dirigidos aos milhares de peregrinos e turistas que se deslocam a Roma com o intuito de ver e ouvir o Santo Padre. Na primeira audiência após as férias de Verão, o Pontífice falou sobre Comunicação, perante uma Assembleia de Fiéis maioritariamente composta por jovens de todo o mundo.

O Papa alertou anteontem, 30 de Julho, para o impacto das notícias falsas e do que chamou de «bulimia» das ligações digitais.

«O nosso mundo é permeado por um clima de violência e ódio que aflige a dignidade humana. Vivemos numa sociedade que adoece devido a uma “bulimia” das conexões das redes sociais: estamos hiperconectados, bombardeados por imagens, às vezes até falsas ou deturpadas», disse Leão XIV, na Audiência Pública semanal das quartas-feiras, que – como já dissemos – regressou à Praça de São Pedro após a pausa de Verão.

«Somos oprimidos por múltiplas mensagens que suscitam em nós uma tempestade de emoções contraditórias», acrescentou o Pontífice, ainda em relação a este tema.

Perante milhares de pessoas, Leão XIV sublinhou que, tal como aconteceu com as pessoas que iam ao encontro de Jesus, a humanidade actual «tem necessidade de cura».

«É possível que nasça em nós o desejo de desligar tudo. Podemos chegar a preferir não sentir mais nada. Até as nossas palavras correm o risco de ser mal interpretadas e podemos ser tentados a fechar-nos no silêncio, numa incomunicabilidade onde, por mais próximos que estejamos, já não conseguimos dizer as coisas mais simples e profundas», advertiu, acentuando que «fecharmo-nos nunca é uma solução».

A reflexão abordou uma passagem do Evangelho segundo São Marcos, em que Cristo cura um homem que não fala e não ouve: «Este homem talvez tenha decidido não falar mais porque não se sentia compreendido e desligar todas as vozes porque se sentiu desiludido e magoado com o que ouviu».

Jesus – observou – oferece a esta pessoa «uma proximidade silenciosa, através de gestos que falam de um encontro profundo».

O Papa convidou todos a rezar para que aprendam a «comunicar de maneira honesta e prudente» e pelos que «foram feridos pelas palavras dos outros».

Na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, Leão XIV dirigiu-se de modo especial aos jovens presentes em Roma, provenientes dos diversos países lusófonos para o seu jubileu.

«Aproveitai esta experiência para levar os vossos amigos a Jesus, a fim de que o encontrem, escutem a sua palavra e o amem. Deus vos abençoe», declarou.

