REFORÇADA A RELAÇÃO ENTRE A DIOCESE DE MACAU E A IGREJA EM TIMOR-LESTE

Seis seminaristas diocesanos timorenses chegaram a Macau

A diocese de Macau recebeu, no dia 26 de Agosto, seis seminaristas de Timor-Leste. Vão estudar Ciências Religiosas durante cinco anos na Universidade de São José (USJ) e residir no Seminário de São José, casa de formação dos futuros sacerdotes que foi estabelecida há quase trezentos anos. Esta iniciativa renova uma cooperação histórica entre as Igrejas em Macau e em Timor-Leste, interrompida desde 1970, e resulta de um acordo entre a Conferência Episcopal Timorense (CET) e a diocese de Macau.

CONTEXTO HISTÓRICO

Em 1955, D. Jaime Garcia Goulart, então bispo de Díli, enviou seis seminaristas timorenses para estudar no Seminário de São José, em Macau. Estes foram recebidos por D. Policarpo da Costa Vaz (bispo de Macau entre 1954 e 1960). Um dos elementos deste pioneiro grupo foi Francisco Xavier, que mais tarde se tornou o primeiro Presidente de Timor-Leste. O último grupo de seminaristas de Timor a estudar em Macau remonta a cerca de 1970. Há mais de cinquenta anos que não eram enviados jovens seminaristas para Macau. A parceira recomeça agora, 24 anos após a independência de Timor-Leste, com seis seminaristas – dois de cada uma das três dioceses do País (Díli, Baucau e Maliana) – a frequentarem a USJ e a viverem no Seminário de São José. A iniciativa foi primeiramente desenvolvida num encontro entre o bispo de Macau, D. Stephen Lee, e o cardeal D. Virgílio do Carmo da Silva, arcebispo da arquidiocese de Díli, tendo o padre Mouzinho Pereira Lopes servido de intermediário. Este padre vive em Macau desde 2025, estando a frequentar o Doutoramento em Teologia Contextual.

OBJECTIVO

O grupo de seis seminaristas irá frequentar o curso de Análise Financeira e de Negócios, que tem a duração de dois anos. Os seminaristas são Francelino da Costa Guterres (Baucau), Revánio Maria de Jesus Mesquita (Díli), Francisco Del Piero da Costa de Araújo (Maliana), Imanuel Del Miro Silva dos Santos (Díli), João de Brito Correia Santos (Maliana) e Renato Pinto (Baucau).

VIAGEM E CHEGADA

A viagem teve início no dia 25 de Agosto, em Díli, com escalas em Denpasar (Bali) e Singapura, antes da chegada a Macau no dia 26 de Agosto. No aeroporto de Macau, o grupo tratou do visto à chegada, tendo apresentado as cartas de aceitação da USJ. O processo de emissão do visto demorou cerca de duas horas. Às 20 horas e 30, o grupo saiu do aeroporto, tendo sido recebido pelo padre Mouzinho, e dirigiu-se para o Seminário de São José, onde chegou às 21:00 horas. Estava uma noite quente, mas com chuva forte.

MATRÍCULAS, SAUDAÇÕES E COMEÇO DE VIDA COMUNITÁRIA

No dia seguinte, os seminaristas, acompanhados pelo padre Mouzinho, foram ao campus da USJ na Ilha Verde, a fim de efectuar a matrícula escolar, estando actualmente a ser processada a entrega dos documentos finais exigidos (certificado de vacinação, certificado de saúde e seguro de estudante). O padre Ivo Hi Martins (está em Macau desde 2023 a frequentar o Doutoramento em Administração de Empresas) também ofereceu algum do seu tempo para ajudar o grupo.

Na noite do segundo dia, o padre Leonard Dollentas, director da formação, apresentou o horário das actividades no Seminário, iniciando-se, assim, a adaptação à vida comunitária e ao uso das instalações (capela, refeitório, biblioteca, dormitório, lavandaria, etc.).

O encontro com D. Stephen Lee deu-se à tarde, em frente da capelinha do Seminário, antes da celebração da Eucaristia. Foi como o encontro de um pai com os seus filhos, servindo para motivar os seminaristas na sua vocação. O prelado explicou o percurso de formação no Seminário e os respectivos regulamentos a cumprir. Neste mesmo dia, à noite, decorreu uma breve reunião com o padre Mouzinho.

Ao grupo de Timor-Leste foram ainda apresentados os três seminaristas que estão a estudar no Seminário de São José, provenientes de Macau, Hong Kong e Filipinas. Um deles irá ser ordenado sacerdote muito em breve.

Pe. Augusto do Carmo Martins

N.d.R.: O padre Augusto do Carmo Martins, sacerdote da arquidiocese de Díli, acompanha o grupo de seis seminaristas timorenses.