RECITAL A 25 DE JULHO, NA IGREJA DE SÃO LOURENÇO

Academia São Pio X celebra Jubileu Diocesano com concerto

A Academia de Música São Pio X vai celebrar o 450.º Aniversário da Diocese de Macau com um concerto de Música Sacra. Intitulado “Com Louvor e Acção de Graças”, o recital está agendado para a tarde do próximo sábado, 25 de Julho, na igreja de São Lourenço.

A iniciativa foi concebida com o intuito de prestar uma homenagem musical à longa trajectória da diocese de Macau, que ao longo dos últimos quatro séculos e meio se distinguiu por um compromisso profundo e permanente com a Educação e a Evangelização e pelo serviço contínuo às diferentes comunidades de Macau.

A escolha da música coral e, em particular, do repertório para órgão como eixos centrais do concerto, reflecte a rica tradição litúrgica que desde sempre acompanhou a missão da Igreja Católica no território. O recital – vão ser apresentadas obras de músicos e compositores como o padre Áureo Castro, o padre Guilherme Schmidt, Doming Lam, Gabriel Fauré ou John Rutter – promete oferecer ao público uma experiência que conjuga fé, arte e memória histórica.

A peça central do programa é, ainda assim, a obra coral “O Problema de Zorobabel”, uma composição original cuja narrativa tem por base algumas das passagens do Antigo Testamento, os quais dão conta da reconstrução do Templo de Jerusalém, ordenada por Zorobabel, governador de Judá. A composição será interpretada pelo coro da Academia de Música São Pio X, sob a direcção musical de Viola Yuen, compositora residente da instituição. A dimensão coral do concerto sai reforçada com a participação especial do Chummy Choir, um ensemble coral de Hong Kong, que se juntará aos estudantes da Academia São Pio X para enriquecer a densidade e o impacto das vozes em palco.

O suporte instrumental para as peças corais será assegurado por Ng Mo Suet, professora de órgão, e por Peter Chan, que lecciona piano na instituição. O recital deverá contar ainda com a participação especial de Gloria Gao na execução do oboé, adianta a Academia, numa nota introdutória ao concerto, publicada na rede social Facebook.

Além das peças corais, o programa reserva momentos dedicados exclusivamente ao órgão, um instrumento com uma importância incontornável na tradição litúrgica da Igreja Católica. Os solos de órgão, que abrangem desde composições do final do Século XVII até produções contemporâneas, serão interpretados por duas alunas de longo curso da Academia de Música São Pio X, Fong Ka Ian e Carol Chiu.

Com início agendado para as 15:00 horas, o concerto tem uma duração estimada de uma hora e um quarto. A entrada é livre.

M.C.