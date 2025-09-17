RECEBESTE DE GRAÇA, DÁ DE GRAÇA (Mateus 10, 8)

10 dicas de São Josemaría para começar bem o ano lectivo

O início do ano lectivo pode ser um pesadelo ou uma oportunidade para começar de novo e conseguirmos o melhor de nós mesmos. Para os que optam pela segunda escolha, São Josemaría tem dez conselhos simples.

1. Não deixes o teu trabalho para amanhã. (Caminho, n.º 15)

2. Evita sempre a queixa, a crítica, as murmurações… (Sulco, n.º 918)

3. Acaba com o teu gosto pelas primeiras pedras, e assenta a última ao menos num dos teus projectos. (Caminho, n.º 42)

4. Dá um motivo sobrenatural à tua actividade profissional de cada dia, e terás santificado o trabalho. (Caminho, n.º 359)

5. Quando distribuíres o teu tempo, hás de pensar também em que vais empregar os espaços livres que se te apresentem a horas imprevistas.

(Sulco, n.º 513)

6. Faz o que deves e está no que fazes. (Caminho, n.º 815)

7. Às vezes precisamos de ter ao nosso lado caras sorridentes. (Sulco, n.º 57)

8. A santidade não consiste em fazer coisas cada dia mais difíceis, mas em fazê-las cada dia com mais amor. (Anotações da pregação [AGP, pág. 10, n.º 25], citado por Ernst Burkhart e Javier López, “Vida Cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría”, Rialp, Madrid 2013, vol. II, pág. 295)

9. Propósito sincero: tornar amável e fácil o caminho aos outros, que já bastantes amarguras a vida traz consigo. (Sulco, n.º 63)

10. Lembra-te bem e sempre: mesmo que alguma vez pareça que tudo vem abaixo, nada se desmorona, porque Deus não perde batalhas. (Forja, n.º 332)

Num tempo tão conturbado sobre o Ensino/Aprendizagem, em que tudo se complica e, muitas vezes, em nada beneficia o jovem estudante ou o trabalho do professor, partilho com o leitor estas linhas, que me pareceram simples e de bom senso.

A todos desejo um excelente ano lectivo 2025/26.

Susana Mexia

Professora