QUANDO A DEFESA DA VIDA É ATACADA

Fanatismo

Os jornais noticiaram que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC – Portugal) decidiu (a 13 de Julho) abrir processos contra os canais de televisão TVI/CNN, CMTV e Now por terem emitido um anúncio. Escandalosamente, um anúncio a afirmar o valor da vida humana!

As multas oscilam entre vinte e 150 mil euros!

As deliberações da ERC são exemplos exuberantes de estilo burocrático e enfatuado: o que se pode dizer com clareza em vinte linhas, a ERC di-lo de forma confusa em vinte páginas. Infelizmente, só conhecemos pelos jornais este processo contra as televisões que tiveram a coragem de transmitir o anúncio a agradecer o dom da vida, porque, apesar do tempo que passou, ainda não é possível consultar no “site” da ERC o texto da deliberação. Provavelmente, é mais um daqueles escritos intermináveis, impossível de citar textualmente nas páginas de um jornal.

Gostaríamos de ter um regulador com isenção e temos um órgão fanático e ineficiente, incapaz de gerir o seu próprio “site” com clareza.

Segundo o que se percebe das notícias, em vez de uma argumentação lógica, este processo da ERC contra os canais de televisão baseia-se num encadeamento de ideias entrelaçadas. A sequência parece resumir-se assim: agradecer a vida é manifestar apreço pela vida humana; dar valor à vida é criticar implicitamente um assassinato; portanto, o anúncio é contra o aborto. Ora, segundo a ERC, o ideal do aborto não pode ser posto em causa.

É evidente que quem defende realmente a vida não aprova o aborto de um bebé, mas concluir que é melhor não defender a vida…

O nível de fanatismo da ERC – não é a primeira vez – é chocante, pela cegueira e pelo descaramento. Não lhes basta defenderem as suas ideologias decadentes, proíbem e condenam quem não as apoia.

Curiosamente, em Maio passado, a ERC pronunciou-se sobre o programa de televisão “Transgénero”, que trata de forma explícita de bloqueadores hormonais, de cirurgias genitais, com representação de nudez e referências sexuais e abundante propaganda da ideologia de género. A ERC só encontra palavras de elogio: “linguagem cuidada”, “representação de nudez de forma ocasional”, referências sexuais “de carácter pedagógico”, “um contributo para uma melhor compreensão por parte do público jovem” e nem sequer “se observa um propósito ideológico-doutrinário”! Sim, porque a ERC não defende opiniões! Nem sequer ideologias! O que ERC defende é indiscutível! Ai de quem tiver uma ideia diferente!

Até onde chegará este fanatismo exacerbado?

O vídeo condenado pela ERC intitulava-se “Obrigado Mãe”. Apetece estender o agradecimento: “obrigado aos promotores deste vídeo”, “obrigado aos canais de televisão que o transmitiram”.

Nestes tempos em que é difícil defender a liberdade, e até o próprio valor da própria vida humana, os verdadeiros heróis são os que resistem. Obrigado!

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa